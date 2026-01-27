इंडिया एनर्जी वीक: बोले पीएम मोदी- भारत रिफॉर्मस एक्सप्रेस पर सवार, अब एनर्जी सिक्योरिटी से आगे ‘एनर्जी इंडिपेंडेंस’ के मिशन पर

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि की ऊर्जा की बढ़ती मांग विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को तेजी से प्रभावित कर सकती है, क्योंकि हर जगह ऊर्जा की पहुंच अब भी एक बड़ी चुनौती है। करीब 2 अरब लोग असुरक्षित कुकिंग फ्यूल पर निर्भर हैं। वैश्विक ऊर्जा मांग में भारत की हिस्सेदारी लगभग 30-35 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है, जो कुल वैश्विक ऊर्जा मांग का लगभग 10 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी। इसे पूरा करने के लिए सरकार पूरे ऊर्जा मिश्रण में क्षमता का विस्तार कर रही है, जिसमें वर्ष 2047 तक अपनी परमाणु महत्वाकांक्षा को 100 गीगावाट तक बढ़ाना शामिल है।