इंडिया एनर्जी वीक : केंद्रीय मंत्री पुरी का एक्सपर्टस से डिस्कशन, उत्सर्जन घटाने में प्राकृतिक गैस सबसे व्यावहारिक विकल्प

“प्राकृतिक गैस का पुनर्स्थापन और ऊर्जा परिवर्तन” विषय पर हुई चर्चा में इंडियन ऑयल, गेल, एडीएनओसी गैस और एक्सेलरेट एनर्जी के शीर्ष अधिकारियों ने कहा कि वर्ष 2050 तक वैश्विक गैस मांग में 30 से 35 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की संभावना है। इससे स्पष्ट है कि प्राकृतिक गैस भविष्य की ऊर्जा व्यवस्था का अहम आधार बनने जा रही है।

भारत के संदर्भ में पैनल ने कहा कि देश में गैस आधारित ढांचा तेजी से मजबूत हो रहा है।