बाड़ा पदमपुरा में पंचकल्याणक महोत्सव 18 से: पद्म प्रभु को वंदन कर विशाल पंडाल का निर्माण कार्य शुरू

आयोजन समिति के प्रेम चंद छाबड़ा ने बताया कि सर्व प्रथम भगवान पद्म प्रभु को मंगल दीप के साथ श्रीफल समर्पित कर वंदन नमन किया गया। जिसके बाद विद्वान अनिल शास्त्री ने पंडाल के स्थान पर उत्तर पूर्व में विधि विधान से स्वस्तिक पूजन कर निर्माण कार्य शुरु किया। महावीर कसेरा ने बताया कि एक सौ तीस बाय दो सौ तीस फीट का मुख्य पाण्डाल तथा एक सौ तीस बाय चालीस फीट का मुख्य द्वार का निर्माण किया जाएगा।