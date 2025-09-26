Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan: एसपी शर्मा बने हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, 27 सितंबर को लेंगे शपथ; जानें पूरी प्रोफाइल

Rajasthan News: भारत सरकार के विधि मंत्रालय ने जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को राजस्थान हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है।

जयपुर

Nirmal Pareek

Sep 26, 2025

Justice Sanjeev Prakash Sharma
पत्रिका फाइल फोटो

Rajasthan News: भारत सरकार के विधि मंत्रालय ने जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को राजस्थान हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 27 सितंबर 2025 से प्रभावी होगी। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस केआर श्रीराम के 27 सितंबर को सेवानिवृत्त होने के बाद जस्टिस शर्मा यह महत्वपूर्ण दायित्व संभालेंगे।

खास बात यह है कि 27 सितंबर को ही जस्टिस शर्मा का जन्मदिन भी है। इसी दिन वे अपने गृह नगर जयपुर में इस पद की शपथ लेंगे।

जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा का जन्म 27 सितंबर 1964 को जयपुर में हुआ था। उन्होंने 1987 में राजस्थान विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री हासिल करने के बाद 30 मई 1987 को राजस्थान हाईकोर्ट में वकालत शुरू की। अपनी वकालत के दौरान उन्होंने संवैधानिक, सर्विस, वाणिज्यिक, श्रम, आपराधिक और आर्बिट्रेशन जैसे विविध क्षेत्रों में प्रैक्टिस की।

बता दें, 16 नवंबर 2016 को जस्टिस शर्मा को वकील कोटे से राजस्थान हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इसके बाद जनवरी 2022 में उनका तबादला पटना हाईकोर्ट और फिर 2023 में पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में हुआ। 14 जुलाई 2025 को वे पुनः राजस्थान हाईकोर्ट में स्थानांतरित हुए। वर्तमान में वे राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत हैं। जस्टिस शर्मा 26 सितंबर 2026 को सेवानिवृत्त होंगे।

वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट में 50 स्वीकृत न्यायाधीश पदों में से 42 न्यायाधीश कार्यरत हैं। मुख्य न्यायाधीश केआर श्रीराम के रिटायरमेंट के बाद 25 सितंबर को हाईकोर्ट प्रशासन ने उन्हें विदाई दी। 26 सितंबर 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार, हाईकोर्ट में 6 लाख 72 हजार 519 मामले लंबित हैं।

