Rajasthan: एसपी शर्मा बने हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, 27 सितंबर को लेंगे शपथ; जानें पूरी प्रोफाइल

बता दें, 16 नवंबर 2016 को जस्टिस शर्मा को वकील कोटे से राजस्थान हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इसके बाद जनवरी 2022 में उनका तबादला पटना हाईकोर्ट और फिर 2023 में पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में हुआ। 14 जुलाई 2025 को वे पुनः राजस्थान हाईकोर्ट में स्थानांतरित हुए। वर्तमान में वे राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत हैं। जस्टिस शर्मा 26 सितंबर 2026 को सेवानिवृत्त होंगे।