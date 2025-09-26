VIDEO: अलवर में केंद्रीय मंत्री बने हेल्पर, वन मंत्री बने ऑटो के ड्राइवर; गलियों में घूम-घूमकर दिया ये संदेश

कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने उपस्थित लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने जिस स्वच्छ और विकसित भारत का सपना देखा था, उसे साकार करने के लिए हर नागरिक को योगदान देना होगा। शपथ में सभी ने संकल्प लिया कि न मैं गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को साल में 100 घंटे और सप्ताह में 2 घंटे श्रमदान के लिए समर्पित करना चाहिए। इस अवसर पर स्वच्छता थैले का विमोचन भी किया गया।