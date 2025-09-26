Patrika LogoSwitch to English

अलवर

VIDEO: अलवर में केंद्रीय मंत्री बने हेल्पर, वन मंत्री बने ऑटो के ड्राइवर; गलियों में घूम-घूमकर दिया ये संदेश

Rajasthan News: सेवा पखवाड़ा के तहत शुक्रवार सुबह अलवर के होपसर्कस पर स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया।

अलवर

Nirmal Pareek

Sep 26, 2025

Union Minister Bhupendra Yadav and Forest Minister Sanjay Sharma
फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Rajasthan News: सेवा पखवाड़ा के तहत शुक्रवार सुबह अलवर के होपसर्कस पर स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने अनूठा उदाहरण पेश किया। केंद्रीय मंत्री ने कचरा उठाने वाले ऑटो टिप्पर में हेल्पर की भूमिका निभाई, जबकि वन मंत्री ने ड्राइवर की सीट संभालकर शहरवासियों को स्वच्छता का संदेश दिया। इस मौके पर दोनों नेताओं ने स्वच्छता की शपथ दिलाई और लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया।

सफाई ईश्वर के नजदीक जाने की पहली सीढ़ी

इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि स्वच्छता केवल सफाईकर्मियों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता ईश्वर के सबसे करीब ले जाने वाला कार्य है। चाहे मंदिर में भजन हो, मस्जिद में नमाज हो या चर्च में प्रार्थना, स्वच्छता पहली शर्त है।

उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में घर-घर शौचालय बनाए गए, जिससे लाखों लोगों को मैला ढोने की प्रथा से मुक्ति मिली। यादव ने उन नेताओं पर निशाना साधा, जिन्होंने आजादी के बाद 55 साल तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया और कहा कि उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए।

यहां देखें वीडियो-


व्यवहार में बदलाव लाने की जरूरत

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्वच्छता अभियान का उद्देश्य केवल सड़कों और नालियों की सफाई नहीं, बल्कि लोगों की आदतों में सुधार लाना है। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे अपने वार्ड, गली और मोहल्लों में स्वच्छता के लिए जागरूकता अभियान चलाएं।

भूपेन्द्र यादव ने बताया कि अलवर के बगड़ राजपूत में कचरा निस्तारण की व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा ताकि आमजन को किसी तरह की परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि शहरों में प्रतिदिन लाखों टन कचरा एकत्रित होता है, जिसके निस्तारण के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं।

सांसद खेल उत्सव और यंग लीडर डायलॉग

भूपेंद्र यादव ने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका को लेकर बताया कि अक्टूबर में आयोजित होने वाले सांसद खेल उत्सव के माध्यम से गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों के टैलेंट को पहचाना जाएगा। साईं (स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया) की मदद से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को मैदान से ही चयनित कर आगे बढ़ाने का अवसर दिया जाएगा।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री यंग लीडर डायलॉग के तहत 15 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन कराने वाले युवाओं को अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। चुने गए युवाओं को प्रधानमंत्री के साथ संवाद का अवसर प्राप्त होगा। यादव ने कहा कि यह पहल लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक ले जाएगी और नेतृत्व के लिए नए चेहरों को मौका देगी।

स्वच्छता की शपथ और गांधी का सपना

कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने उपस्थित लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने जिस स्वच्छ और विकसित भारत का सपना देखा था, उसे साकार करने के लिए हर नागरिक को योगदान देना होगा। शपथ में सभी ने संकल्प लिया कि न मैं गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को साल में 100 घंटे और सप्ताह में 2 घंटे श्रमदान के लिए समर्पित करना चाहिए। इस अवसर पर स्वच्छता थैले का विमोचन भी किया गया।

जयपुर

Published on:

26 Sept 2025 11:46 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / VIDEO: अलवर में केंद्रीय मंत्री बने हेल्पर, वन मंत्री बने ऑटो के ड्राइवर; गलियों में घूम-घूमकर दिया ये संदेश

