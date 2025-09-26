Rajasthan Congress: चौंकाने वाले होंगे जिलाध्यक्षों के नाम, 2 माह में घोषणा, कांग्रेस ने किया पर्यवेक्षकों को जिलों का आवंटन, देखें Full List

Rajasthan District Allocations To Congress Observer: प्रदेश कांग्रेस को जिलाध्यक्षों की नई टीम आगामी दो माह में मिल सकती है। संगठन सृजन अभियान के तहत जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर लगाए गए 30 पर्यवेक्षकों को राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने गुरुवार को जिलों का आवंटन कर दिया। एक पर्यवेक्षक को तीन जिले और अन्य को दो से एक जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है।