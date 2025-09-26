Rajasthan Congress: चौंकाने वाले होंगे जिलाध्यक्षों के नाम, 2 माह में घोषणा, कांग्रेस ने किया पर्यवेक्षकों को जिलों का आवंटन, देखें Full List

Rajasthan District Allocations To Congress Observer: प्रदेश कांग्रेस को जिलाध्यक्षों की नई टीम आगामी दो माह में मिल सकती है। संगठन सृजन अभियान के तहत जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर लगाए गए 30 पर्यवेक्षकों को राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने गुरुवार को जिलों का आवंटन कर दिया। एक पर्यवेक्षक को तीन जिले और अन्य को दो से एक जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
अब तक अन्य राज्यों में अभियान के तहत हुए चयन को देखा जाए तो जिलाध्यक्षों के चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। चयन में किसी नेता की नहीं चलेगी, सीधे तौर पर जमीनी स्तर पर फीडबैक के आधार पर नाम तय होगा।
पर्यवेक्षकों को जिलों के आवंटन से पहले दिल्ली में बैठक ली गई। इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, संगठन महासचिव के. सी. वेणुगोपाल, महासचिव सचिन पायलट, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत अन्य नेता मौजूद रहे।
बैठक में सभी पर्यवेक्षकों को चयन प्रक्रिया के बारे में बताया गया। सभी को जल्द जिलों के दौरे करने के लिए कहा गया है। इस दौरे में निचले स्तर तक के कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जाएगा। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस की ओर से पर्यवेक्षकों को संगठन की सूचियां सौंपी जाएगी और सहायक भी लगाए जाएंगे।