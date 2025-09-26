Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Congress: चौंकाने वाले होंगे जिलाध्यक्षों के नाम, 2 माह में घोषणा, कांग्रेस ने किया पर्यवेक्षकों को जिलों का आवंटन, देखें Full List

Congress News: अन्य राज्यों में अभियान के तहत हुए चयन को देखा जाए तो जिलाध्यक्षों के चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। चयन में किसी नेता की नहीं चलेगी, सीधे तौर पर जमीनी स्तर पर फीडबैक के आधार पर नाम तय होगा।

जयपुर

Akshita Deora

Sep 26, 2025

फोटो: पत्रिका

Rajasthan District Allocations To Congress Observer: प्रदेश कांग्रेस को जिलाध्यक्षों की नई टीम आगामी दो माह में मिल सकती है। संगठन सृजन अभियान के तहत जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर लगाए गए 30 पर्यवेक्षकों को राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने गुरुवार को जिलों का आवंटन कर दिया। एक पर्यवेक्षक को तीन जिले और अन्य को दो से एक जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

अब तक अन्य राज्यों में अभियान के तहत हुए चयन को देखा जाए तो जिलाध्यक्षों के चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। चयन में किसी नेता की नहीं चलेगी, सीधे तौर पर जमीनी स्तर पर फीडबैक के आधार पर नाम तय होगा।

पर्यवेक्षकों को जिलों के आवंटन से पहले दिल्ली में बैठक ली गई। इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, संगठन महासचिव के. सी. वेणुगोपाल, महासचिव सचिन पायलट, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत अन्य नेता मौजूद रहे।

बैठक में सभी पर्यवेक्षकों को चयन प्रक्रिया के बारे में बताया गया। सभी को जल्द जिलों के दौरे करने के लिए कहा गया है। इस दौरे में निचले स्तर तक के कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जाएगा। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस की ओर से पर्यवेक्षकों को संगठन की सूचियां सौंपी जाएगी और सहायक भी लगाए जाएंगे।

इन पर्यवेक्षकों को जिलों का आवंटन

  • जयपुर शहर - गिदुगु रूद्र राजू
  • जयपुर ग्रा. पूर्व-प. - विकार वानी
  • गंगानगर - कुलजीत सिंह नागरा
  • हनुमानगढ़ - अमित विज
  • चूरू - सुभाष चोपड़ा
  • झुंझुनूं - कैप्टन प्रवीण डावर
  • जैसलमेर - विमल चुडासमा
  • अलवर- सलीम अहमद
  • दौसा - लालजी देसाई
  • डीडवाना कुचामन - अमी याजनिक
  • नागौर - शाकिर शनादी
  • चित्तौड़गढ़ - रोहित चौधरी
  • सीकर, नीमकाथाना - सुखदेव पांसे
  • बीकानेर श. व ग्रा. - राजेश लिलोठिया
  • सवाई माधोपुर व टोंक - राजेश कच्छप
  • अजमेर श. व ग्रा. - अशोक तंवर
  • धौलपुर व करौली - अनिल चौधरी
  • भरतपुर व डीग - केवल सिंह पठानिया
  • पाली व फलौदी - गीता भुक्कल
  • जोधपुर श. व ग्रा.- यशपाल आर्य
  • बाड़मेर व बालोतरा - राजेश तिवारी
  • जालौर व सिरोही - परेश धनानी
  • उदयपुर श. व ग्रा. - यशोमति ठाकुर
  • सलूंबर व प्रतापगढ़ - अमित सिहाग
  • डूंगरपुर व बांसवाड़ा - अनिल भारद्वाज
  • भीलवाड़ा श. व ग्रा. - विजय इंदर सिंगला
  • बारां व झालावाड़ - ममता देवी
  • राजसमंद व ब्यावर - सुखदेव
  • बूंदी, कोटा श. व ग्रा. - जेटी कुसुम कुमार
  • खैरथल-तिजारा व कोटपूतली-बहरोड़ - भरतसिंह

ये भी पढ़ें

PM Modi In Banswara: नई ट्रेनें, परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट, फ्लाईओवर, युवाओं को नौकरी सहित किसानों को भी मिले कई तोहफे, देखें पूरी लिस्ट
बांसवाड़ा

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

26 Sept 2025 09:06 am

Published on:

26 Sept 2025 09:01 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Congress: चौंकाने वाले होंगे जिलाध्यक्षों के नाम, 2 माह में घोषणा, कांग्रेस ने किया पर्यवेक्षकों को जिलों का आवंटन, देखें Full List

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.