वसंत पंचमी पर खंडेलवाल समाज के जाति उत्पत्ति दिवस पर परंपरा संग नवाचार का संगम

जयपुर. खंडेलवाल समाज की ओर से वसंत पंचमी पर्व को जाति उत्पत्ति दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर समाजजनों की ओर से कई नवाचार के साथ ही महत्वपूर्ण संदेश दिए। एकजुटता का परिचय भी देखने को मिला।
अखिल भारतीय खंडेलवाल वैश्य युवा जागृति संघ और गोमाया की ओर से सांगानेर पिंजरापोल गोशाला में आयोजित कार्यक्रम में जीरो ऑयल कुकिंग अभियान के तहत सेहतमंद रहने का संदेश दिया गया। मुख्य अतिथि सांसद मंजू गुप्ता, भाजपा नेता मोहनलाल गुप्ता व चंद्र मनोहर बटवाड़ा ने आमजन को जागरूक किया। अभियान इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया।
गोमाया फाउंडेशन के संस्थापक डॉ. सीताराम गुप्ता और योगेंद्र लाभी ने बताया कि 50 से ज्यादा तरह के व्यंजन तैयार किए गए जिनमें किसी भी प्रकार से तेल एवं घी का उपयोग नहीं किया। एक्टर रोहित खंडेलवाल, मुकेश ठाकुरिया, संतोष सिंगोदिया, रामेश्वर मामोडिया, कैलाश चंद माणक बोहरा, सीए सोनम खंडेलवाल मौजूद रहे। राजा मुकीम, डॉ पी एम भारद्वाज, पूर्व महापौर पुनीत कर्णावत ने भी विचार रखें।
पर्यावरण और जल सरंक्षण जागरूकता का दिया संदेश
खंडेलवाल वैश्य हितकारिणी सभा और अखिल भारतीय नाटाणी परिवार समिति की ओर से स्टेशन रोड स्थित गंगामाता मंदिर से लवाजमे के बीच शोभायात्रा निकली। अध्यक्ष दीनदयाल नाटाणी ने बताया कि सभा अध्यक्ष रामकिशोर खूंटेटा के नेतृत्व में शोभायात्रा हीदा की मोरी पहुंची। यात्रा में समाज के महापुरुष संत सुंदरदास, संत बलरामदास की झांकी सजाई गई। राष्ट्रीय महामंत्री गोविन्द नाटाणी ने बताया कि इस दौरान पर्यावरण, जल संरक्षण जागरूकता का संदेश दिया। तुलसी के पौधों का वितरण किया गया। वसंत के हमारे जीवन में महत्व विषय पर विचार गोष्ठी भी हुई। पूर्व अध्यक्ष ताराचन्द नाटाणी, विनोद नाटाणी, कपिल नाटाणी, नीरज नाटाणी, भाजपा नेता ज्योति खण्डेलवाल, मुख्य अतिथि राधेश्याम खूंटेटा, चन्द्रप्रकाश व विनय कुमार गुप्ता मौजूद रहे।
