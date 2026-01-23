वसंत पंचमी पर खंडेलवाल समाज के जाति उत्पत्ति दिवस पर परंपरा संग नवाचार का संगम

खंडेलवाल वैश्य हितकारिणी सभा और अखिल भारतीय नाटाणी परिवार समिति की ओर से स्टेशन रोड स्थित गंगामाता मंदिर से लवाजमे के बीच शोभायात्रा निकली। अध्यक्ष दीनदयाल नाटाणी ने बताया कि सभा अध्यक्ष रामकिशोर खूंटेटा के नेतृत्व में शोभायात्रा हीदा की मोरी पहुंची। यात्रा में समाज के महापुरुष संत सुंदरदास, संत बलरामदास की झांकी सजाई गई। राष्ट्रीय महामंत्री गोविन्द नाटाणी ने बताया कि इस दौरान पर्यावरण, जल संरक्षण जागरूकता का संदेश दिया। तुलसी के पौधों का वितरण किया गया। वसंत के हमारे जीवन में महत्व विषय पर विचार गोष्ठी भी हुई। पूर्व अध्यक्ष ताराचन्द नाटाणी, विनोद नाटाणी, कपिल नाटाणी, नीरज नाटाणी, भाजपा नेता ज्योति खण्डेलवाल, मुख्य अतिथि राधेश्याम खूंटेटा, चन्द्रप्रकाश व विनय कुमार गुप्ता मौजूद रहे।