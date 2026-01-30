— इस वेडिंग सीजन में फिर से अपने शानदार गाने के साथ लौटे
जयपुर। अपने रोमांटिक गानों ‘मान मेरी जान’ और ‘तू जाना ना पिया’ जैसे प्यारे गानों से पूरी एक पीढ़ी को लुभाने वाले पॉप स्टार किंग इस वेडिंग सीजन में फिर से अपने शानदार नए गाने ‘जो इश्क़ हुआ’ के साथ लौटे हैं। दिल को छू जाने वाला और रिश्तों में गर्माहट लाने वाला यह गाना प्यार के मजबूत रिश्तों को समर्पित है। किंग ने भावुक कर देने वाले गीत के बोल यादगार धुनों में पिरोकर ‘जो इश्क हुआ’ गाना तैयार किया है, जो हर समय के लिए उपयुक्त गीत है और हमेशा रहने वाले प्यार का दिल से किया गया इज़हार है। यह उस तरह के रिश्ते का जश्न मनाता है जो आपको तैयार करता है, आपको स्थिर करता है और आपको अपने जैसा जीवनसाथी ढूंढने के जादू पर विश्वास दिलाता है। म्यूजिक वीडियो ‘जो इश्क हुआ’ में लोकप्रिय अभिनेत्री श्रिया पिलगांवकर किंग के आगामी एल्बम राजा हिंदुस्तानी की एक झलक पेश करती हैं।
जयपुर के शाही नज़ारों के बीच ‘जो इश्क़ हुआ’ का म्यूजिक वीडियो एक शादी की थीम वाली कहानी के रूप में सामने आता है, जो बचपन की एक प्रेम कहानी को दिखाता है और जीवनभर के कमिटमेंट के साथ खत्म होती है। पारंपरिक हल्दी और वरमाला सेरेमनी की पृष्ठभूमि में, शादी की थीम वाला यह वीडियो स्कूल के दिनों के दिनों में ले जाने वाले रोमांस को आज के सेलिब्रेशन के साथ जोड़ता है, क्योंकि गाना एक मधुर शुरुआत से शुरू होकर एक समृद्ध सिनेमाई साउंडस्केप तक पहुँचता है।
इस ट्रैक के बारे में बात करते हुए किंग ने कहा, ‘जो इश्क हुआ’ बहुत ही ईमानदारी से बनाया गया गाना है। यह गाना ऐसे प्यार को दिखाता है जिसे बड़े-बड़े ऐलान की जरूरत नहीं होती, यह बस बना रहता है। यह गाना सॉफ्ट, दिल को छू लेने वाले पलों से शुरू होकर एक रिच, शानदार साउंड में बदल जाता है जो प्यार की गर्माहट को दिखाता है। हम चाहते थे कि यह सिनेमाई होने के साथ-साथ अंतरंग और सभी तरह के खास पलों के लिए भी हो’।
श्रिया पिलगांवकर ने अपनी बात जोड़ते हुए कहा कहा, ‘मुझे हमेशा किंग का म्यूजिक और उनकी एनर्जी पसंद रही है। जयपुर में, खासकर एक महल में शूटिंग करने से कहानी में एक खूबसूरत समय से परे होने का एहसास हुआ। गाना अपने आप में सॉफ्ट, रोमांटिक है और इसमें एक मजबूत भावनात्मक जुड़ाव है। यह एक लव स्टोरी है जो धीरे-धीरे सामने आती है और लंबे समय तक याद रहती है। मुझे लगता है कि दर्शक इससे सच में जुड़ पाएंगे।’ ‘जो इश्क हुआ’ इस सीजन में शानदार शादी के गाने के तौर पर रिलीज हुआ है, जो एक यादगार लव स्टोरी का जश्न मनाता है। यह गाना अब सभी प्रमुख स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है।
