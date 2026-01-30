जयपुर। अपने रोमांटिक गानों ‘मान मेरी जान’ और ‘तू जाना ना पिया’ जैसे प्‍यारे गानों से पूरी एक पीढ़ी को लुभाने वाले पॉप स्‍टार किंग इस वेडिंग सीजन में फिर से अपने शानदार नए गाने ‘जो इश्‍क़ हुआ’ के साथ लौटे हैं। दिल को छू जाने वाला और रिश्‍तों में गर्माहट लाने वाला यह गाना प्‍यार के मजबूत रिश्‍तों को समर्पित है। किंग ने भावुक कर देने वाले गीत के बोल यादगार धुनों में पिरोकर ‘जो इश्क हुआ’ गाना तैयार किया है, जो हर समय के लिए उपयुक्‍त गीत है और हमेशा रहने वाले प्यार का दिल से किया गया इज़हार है। यह उस तरह के रिश्‍ते का जश्न मनाता है जो आपको तैयार करता है, आपको स्थिर करता है और आपको अपने जैसा जीवनसाथी ढूंढने के जादू पर विश्वास दिलाता है। म्‍यूजिक वीडियो ‘जो इश्क हुआ’ में लोकप्रिय अभिनेत्री श्रिया पिलगांवकर किंग के आगामी एल्बम राजा हिंदुस्तानी की एक झलक पेश करती हैं।