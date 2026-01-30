30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

किंग ने अपने आगामी एल्‍बम राजा हिंदुस्‍तानी से रिलीज किया प्‍यार को समर्पित गाना ‘जो इश्‍क़ हुआ’

— इस वेडिंग सीजन में फिर से अपने शानदार गाने के साथ लौटे जयपुर। अपने रोमांटिक गानों ‘मान मेरी जान’ और ‘तू जाना ना पिया’ जैसे प्‍यारे गानों से पूरी एक पीढ़ी को लुभाने वाले पॉप स्‍टार किंग इस वेडिंग सीजन में फिर से अपने शानदार नए गाने ‘जो इश्‍क़ हुआ’ के साथ लौटे हैं। [&hellip;]

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Murari

Jan 30, 2026

— इस वेडिंग सीजन में फिर से अपने शानदार गाने के साथ लौटे

जयपुर। अपने रोमांटिक गानों ‘मान मेरी जान’ और ‘तू जाना ना पिया’ जैसे प्‍यारे गानों से पूरी एक पीढ़ी को लुभाने वाले पॉप स्‍टार किंग इस वेडिंग सीजन में फिर से अपने शानदार नए गाने ‘जो इश्‍क़ हुआ’ के साथ लौटे हैं। दिल को छू जाने वाला और रिश्‍तों में गर्माहट लाने वाला यह गाना प्‍यार के मजबूत रिश्‍तों को समर्पित है। किंग ने भावुक कर देने वाले गीत के बोल यादगार धुनों में पिरोकर ‘जो इश्क हुआ’ गाना तैयार किया है, जो हर समय के लिए उपयुक्‍त गीत है और हमेशा रहने वाले प्यार का दिल से किया गया इज़हार है। यह उस तरह के रिश्‍ते का जश्न मनाता है जो आपको तैयार करता है, आपको स्थिर करता है और आपको अपने जैसा जीवनसाथी ढूंढने के जादू पर विश्वास दिलाता है। म्‍यूजिक वीडियो ‘जो इश्क हुआ’ में लोकप्रिय अभिनेत्री श्रिया पिलगांवकर किंग के आगामी एल्बम राजा हिंदुस्तानी की एक झलक पेश करती हैं।

जयपुर के शाही नज़ारों के बीच ‘जो इश्क़ हुआ’ का म्यूजिक वीडियो एक शादी की थीम वाली कहानी के रूप में सामने आता है, जो बचपन की एक प्रेम कहानी को दिखाता है और जीवनभर के कमिटमेंट के साथ खत्म होती है। पारंपरिक हल्दी और वरमाला सेरेमनी की पृष्ठभूमि में, शादी की थीम वाला यह वीडियो स्कूल के दिनों के दिनों में ले जाने वाले रोमांस को आज के सेलिब्रेशन के साथ जोड़ता है, क्योंकि गाना एक मधुर शुरुआत से शुरू होकर एक समृद्ध सिनेमाई साउंडस्केप तक पहुँचता है।

इस ट्रैक के बारे में बात करते हुए किंग ने कहा, ‘जो इश्क हुआ’ बहुत ही ईमानदारी से बनाया गया गाना है। यह गाना ऐसे प्यार को दिखाता है जिसे बड़े-बड़े ऐलान की जरूरत नहीं होती, यह बस बना रहता है। यह गाना सॉफ्ट, दिल को छू लेने वाले पलों से शुरू होकर एक रिच, शानदार साउंड में बदल जाता है जो प्यार की गर्माहट को दिखाता है। हम चाहते थे कि यह सिनेमाई होने के साथ-साथ अंतरंग और सभी तरह के खास पलों के लिए भी हो’।

श्रिया पिलगांवकर ने अपनी बात जोड़ते हुए कहा कहा, ‘मुझे हमेशा किंग का म्यूजिक और उनकी एनर्जी पसंद रही है। जयपुर में, खासकर एक महल में शूटिंग करने से कहानी में एक खूबसूरत समय से परे होने का एहसास हुआ। गाना अपने आप में सॉफ्ट, रोमांटिक है और इसमें एक मजबूत भावनात्‍मक जुड़ाव है। यह एक लव स्टोरी है जो धीरे-धीरे सामने आती है और लंबे समय तक याद रहती है। मुझे लगता है कि दर्शक इससे सच में जुड़ पाएंगे।’ ‘जो इश्क हुआ’ इस सीजन में शानदार शादी के गाने के तौर पर रिलीज हुआ है, जो एक यादगार लव स्‍टोरी का जश्न मनाता है। यह गाना अब सभी प्रमुख स्ट्रीमिंग प्‍लेटफॉर्म्‍स पर उपलब्ध है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

जयपुर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Jan 2026 08:21 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / किंग ने अपने आगामी एल्‍बम राजा हिंदुस्‍तानी से रिलीज किया प्‍यार को समर्पित गाना ‘जो इश्‍क़ हुआ’
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

JE Exam: दोबारा हुई जेई भर्ती परीक्षा को लेकर SOG का बड़ा, पहले पेपर लीक के बाद निरस्त की थी परीक्षा

paper-leak-1
जयपुर

Silver Price Tremendous Hike : चांदी का भाव 4 लाख रुपए किलो पहुंचा, बुलियन व सर्राफा बाजार स्तब्ध, कारीगर मायूस, पढ़ें ग्राउंड रिपोर्ट

Silver Price Tremendous Hike reached 4 lakh rupees per kilogram bullion and sarafa bazar is stunned artisans troubled
जयपुर

Govt Job Exam: मार्च 2026 में होगी 1,014 पदों पर भर्ती की मुख्य परीक्षा, RPSC ने जारी किया सहायक अभियंता 2024 का एग्जाम शेड्यूल

rpsc ajmer
जयपुर

वाह, न्याय हो तो ऐसा…5 जनवरी को वारदात, 27 को अरेस्ट, 29 को कोर्ट में पेश, 7 लोगों के बयान और 5.30 बजे सजा

जयपुर

Rajasthan Weather : जयपुर में आज सवेरे भी मौसम का मिजाज ठंडा, गलन भरी सर्दी का जोर रहा

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.