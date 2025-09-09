किरोड़ी लाल बोले- ‘वसुन्धरा और भजनलाल…दोनों को आफत के समय मैं ही काम आता हूं’; फिर खूब लगे ठहाके

Rajasthan News: राजस्थान सरकार में आपदा राहत व कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा का एक बेबाक और मजाकिया अंदाज फिर चर्चा में है। सोमवार को जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित राज्य स्तरीय मसाला क्रेता-विक्रेता सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में किरोड़ी ने ऐसी बातें कहीं कि सभा में मौजूद लोग और स्वयं मुख्यमंत्री भी हंसी नहीं रोक पाए। अपने हल्के-फुल्के अंदाज में किरोड़ी ने आपदा मंत्रालय की जिम्मेदारी से लेकर मसाला विपणन तक पर जमकर चुटीले कमेंट किए।