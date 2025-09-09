Patrika LogoSwitch to English

किरोड़ी लाल बोले- ‘वसुन्धरा और भजनलाल…दोनों को आफत के समय मैं ही काम आता हूं’; फिर खूब लगे ठहाके

Rajasthan News: राजस्थान सरकार में आपदा राहत व कृषि मंत्री डॉ किरोड़ीलाल मीणा का एक बेबाक और मजाकिया अंदाज फिर चर्चा में है।

जयपुर

Nirmal Pareek

Sep 09, 2025

Kirori Lal Meena
फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Rajasthan News: राजस्थान सरकार में आपदा राहत व कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा का एक बेबाक और मजाकिया अंदाज फिर चर्चा में है। सोमवार को जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित राज्य स्तरीय मसाला क्रेता-विक्रेता सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में किरोड़ी ने ऐसी बातें कहीं कि सभा में मौजूद लोग और स्वयं मुख्यमंत्री भी हंसी नहीं रोक पाए। अपने हल्के-फुल्के अंदाज में किरोड़ी ने आपदा मंत्रालय की जिम्मेदारी से लेकर मसाला विपणन तक पर जमकर चुटीले कमेंट किए।

'आफत पड़े तो किरोड़ी को बुलाओ'

किरोड़ी लाल मीणा ने अपने संबोधन में कहा कि वसुंधरा राजे की सरकार हो या भजनलाल शर्मा की, जहां आफत पड़े, वहां मुझे ही जाना पड़ता है। बाढ़ आए, मकान गिरे, बिजली गिरे- हर मुसीबत में मुझे ही भागना पड़ता है। उन्होंने मजाकिया लहजे में बताया कि 2003 से 2008 तक वसुंधरा राजे के शासनकाल में भी वे आपदा राहत मंत्री थे और अब 22 साल बाद फिर वही जिम्मेदारी मिली है।

किरोड़ी ने कहा कि शायद मुख्यमंत्री जी ने मेरा पुराना काम देखकर मुझे फिर से यह जिम्मेदारी सौंपी। उनकी इस बात पर मुख्यमंत्री भजनलाल मुस्कुराए बिना नहीं रह सके।

रील बनाने की लत पर चेतावनी

आपदा राहत मंत्री के तौर पर किरोड़ी ने बताया कि इस साल वर्षा जनित हादसों में 193 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 13 लोग सोशल मीडिया के लिए रील बनाते समय बह गए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा क रील बनाने के चक्कर में लोग जान गंवा रहे हैं। मुआवजा तो मिलेगा, लेकिन जान की कीमत नहीं। अभी बारिश और होगी, इसलिए सावधानी बरतें। किरोड़ी ने लोगों से अपील की कि वे खतरनाक स्थानों पर रील बनाने से बचें।

'मसाला तो सीएम के पास है'

कृषि मंत्री के रूप में किरोड़ी ने मसाला कॉन्क्लेव में अपने विभाग और कृषि विपणन विभाग के बीच के अंतर को भी मजेदार तरीके से सामने रखा। उन्होंने कहा कि मेरे पास कृषि और उद्यानिकी विभाग है, लेकिन मसाला तो मुख्यमंत्री जी के पास है। 80 प्रतिशत कागजात कृषि विपणन बोर्ड के होते हैं, जो मुझे भेजे जाते हैं, लेकिन मैं उन्हें सीएम साहब को भेज देता हूं।

किरोड़ी ने मजाक में कहा कि मेरे पास मसाला नहीं, सारा मसाला तो उनके पास है। इस पर सभा में ठहाके गूंज उठे और मुख्यमंत्री भी हंस पड़े। हालांकि, किरोड़ी ने बाद में सीएम की तारीफ करते हुए कहा कि कृषि विपणन से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार कृतसंकल्पित है।

किरोड़ी ने की वसुंधरा राजे की तारीफ

इस दौरान किरोड़ी लाल मीणा ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने एक पुराना किस्सा सुनाया जब वे जयपुर से सवाई माधोपुर जा रहे थे और लालसोट में एक चाय की थड़ी पर रुके। वहां ग्रामीणों ने बताया कि बिजली गिरने से एक व्यक्ति और उसकी दो बकरियों की मौत हो गई, जिससे उसकी पत्नी असहाय हो गई। किरोड़ी ने तुरंत वसुंधरा राजे को फोन किया, जिन्होंने तत्काल 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता का इंतजाम करवाया।

