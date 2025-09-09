उपराष्ट्रपति चुनाव: पायलट का INDIA गठबंधन की जीत का दावा, पूछा- धनखड़ साहब कहां हैं? गायब होने पर उठाए सवाल

Vice Presidential Election 2025: देश में आज उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहा है और इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर बड़ा बयान दिया है। पायलट ने धनखड़ के अचानक इस्तीफे और उनका पब्लिक में नहीं आने पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी चुप्पी और गायब होने का कारण रहस्यमय है।
साथ ही, उन्होंने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की जीत का दावा किया। बता दें, यह चुनाव पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई को अचानक इस्तीफा देने के बाद हो रहा है और देश को 50 दिन बाद नया उपराष्ट्रपति मिलने की उम्मीद है।
रायपुर में पत्रकारों से बात करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं, किसी को मालूम नहीं है। उनका कोई बयान नहीं आया, वो दिखाई नहीं दिए। जो पर्दा डाला गया है वो बहुत चौंकाने वाला है। उन्होंने हमेशा हर मुद्दे पर अपनी बात मजबूती से रखी, लेकिन अब क्या कारण है कि वह चुप हो गए और गायब हो गए? सच्चाई सामने नहीं आ पाई।
पायलट ने इस रहस्यमयी स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि धनखड़ की अनुपस्थिति ने कई सवाल खड़े किए हैं, जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है।
उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की जीत पर भरोसा जताया और कहा कि आज उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा है। वोट डाले जा रहे हैं और संभव है कि शाम तक नतीजे भी घोषित हो जाएं। हमें पूरी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार ही इस चुनाव में विजयी होगा। पायलट ने गठबंधन के पक्ष में मजबूत समर्थन होने का दावा किया और कहा कि विपक्ष ने इस बार एक मजबूत रणनीति के साथ चुनाव में हिस्सा लिया है।
इस चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है। दोनों पक्षों ने इस चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और मतदान की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है।