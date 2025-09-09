उपराष्ट्रपति चुनाव: पायलट का INDIA गठबंधन की जीत का दावा, पूछा- धनखड़ साहब कहां हैं? गायब होने पर उठाए सवाल

उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की जीत पर भरोसा जताया और कहा कि आज उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा है। वोट डाले जा रहे हैं और संभव है कि शाम तक नतीजे भी घोषित हो जाएं। हमें पूरी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार ही इस चुनाव में विजयी होगा। पायलट ने गठबंधन के पक्ष में मजबूत समर्थन होने का दावा किया और कहा कि विपक्ष ने इस बार एक मजबूत रणनीति के साथ चुनाव में हिस्सा लिया है।