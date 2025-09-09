राजस्थान के किसानों को फसल खराबे का जल्द मिलेगा मुआवजा, सीएम भजनलाल शर्मा ने दिए सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री सोमवार को जिला प्रभारी मंत्री व सचिव की अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर आयोजित उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि यह कमेटी फसल खराबे पर सहायता दिलाने के कार्य की निगरानी करेगी और बीमा कंपनी तथा किसानों के बीच समन्वय का काम करेगी। सीएम ने किसानों को जल्द राहत देने की बात कड़ाई से कही है, ऐसे में अनुमान है कि किसानों को जल्दी ही सरकारी राहत मिल सकती है।