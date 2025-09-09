राजस्थान के किसानों को फसल खराबे का जल्द मिलेगा मुआवजा, सीएम भजनलाल शर्मा ने दिए सख्त निर्देश

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अतिवृष्टि से 33 प्रतिशत से अधिक फसल खराबे पर बिना किसी देरी के आर्थिक सहायता देने और गिरदावरी जल्दी करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में उन्होंने कृषि, राजस्व और सहकारिता विभाग के मंत्री और सचिवों को 6 सदस्यीय कमेटी बनाने के लिए भी कहा है।
मुख्यमंत्री सोमवार को जिला प्रभारी मंत्री व सचिव की अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर आयोजित उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि यह कमेटी फसल खराबे पर सहायता दिलाने के कार्य की निगरानी करेगी और बीमा कंपनी तथा किसानों के बीच समन्वय का काम करेगी। सीएम ने किसानों को जल्द राहत देने की बात कड़ाई से कही है, ऐसे में अनुमान है कि किसानों को जल्दी ही सरकारी राहत मिल सकती है।
गौरतलब है की पत्रिका ने सोमवार को खेतों में जलभराव, करोड़ों की फसलें चौपट खबर के माध्यम से प्रदेश के जिलों में अतिवृष्टि के बाद फसल खराबे की जानकारी दी थी। पड़ताल में सामने आया था कि करीब 22 जिलों में अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है और इसमें 15 जिलों में 50 फीसदी से ज्यादा खराबा हुआ है। खेत तालाब बन गए हैं और कई जगह 70 से 90 फीसदी तक फसल गल गई है।
दरअसल, बीते एक सप्ताह में प्रदेश के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई। इस बीच किसानों की फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। पत्रिका लगातार किसानों के हित में फसल नुकसान का मुद्दा उठाता रहा है। इस बीच सीएम भजनलाल शर्मा ने किसानों को बिना किसी देरी के आर्थिक मदद देने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।