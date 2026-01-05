Kotputali : हरियाणा का कुख्यात बदमाश सोनू उर्फ बाबा सहित तीन आरोपी गिरफ्तार

उप महानिरीक्षक/ जिला पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र कुमार विश्नोई के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीमराना सुरेश खिंची तथा वृत्ताधिकारी नीमराना चारुल गुप्ता के निकटतम सुपरविजन में, थानाधिकारी राजेश कुमार के नेतृत्व में गठित विशेष पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल निरीक्षण, तकनीकी साक्ष्य, आसूचना संकलन एवं मुखबिर तंत्र की सहायता से पुलिस टीम ने त्वरित दबिश देते हुए तीनों आरोपियों सोनू उर्फ बाबा पुत्र रोहिताश यादव (30वर्ष) निवासी देवास, थाना महेन्द्रगढ़ सदर, हरियाणा व अंकित कुमार उर्फ शूटर पुत्र अजयपाल यादव (24वर्ष) निवासी रोडवाल, थाना नीमराना व मनोज उर्फ लहरी पुत्र अभयसिंह यादव (27 वर्ष) निवासी रोडवाल, थाना नीमराना को डिटेन कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस द्वारा आरोपियों से गहन पूछताछ जारी है।