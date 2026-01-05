Kotputali : हरियाणा का कुख्यात बदमाश सोनू उर्फ बाबा सहित तीन आरोपी गिरफ्तार

- जिला पुलिस की ‘जीरोटॉलरेंस’ नीति का असर
- अवैध हथियार व बोलेरो गाड़ी जब्त
- नीमराना थाना पुलिस ने न्यू ईयर फायरिंग कांड का किया खुलासा
कोटपूतली-बहरोड़। अपराध और अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए नीमराना थाना पुलिस ने प्रभावी कार्यवाही करते हुए थाना क्षेत्र के ग्राम रोडवाल में नववर्ष की शाम हुई फायरिंग व दहशत फैलाने की सनसनीखेज घटना का खुलासा करते हुए हरियाणा के कुख्यात बदमाश सोनू उर्फ बाबा सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त दो अवैध हथियार, खाली कारतूस तथा बोलेरो वाहन भी जब्त किया है।
घटना का विवरण
परिवादी विकास यादव निवासी रोडवाल ने थाना नीमराना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 01 जनवरी की शाम गांव का ही अंकित उर्फ शूटर अपने साथी सोनू (निवासी हरियाणा) के साथ बोलेरो गाड़ी में गांव के मुख्य मार्गों पर तेज व लापरवाही से वाहन चला रहा था। ग्रामीणों द्वारा विरोध करने पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी। शाम करीब 7:30 बजे आरोपियों ने शिव मंदिर एवं रतन सेठ की दुकान के पास हवाई फायरिंग कर गांव में भय का माहौल पैदा किया। पुलिस ने इस गंभीर घटना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए प्रकरण में मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई
उप महानिरीक्षक/ जिला पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र कुमार विश्नोई के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीमराना सुरेश खिंची तथा वृत्ताधिकारी नीमराना चारुल गुप्ता के निकटतम सुपरविजन में, थानाधिकारी राजेश कुमार के नेतृत्व में गठित विशेष पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल निरीक्षण, तकनीकी साक्ष्य, आसूचना संकलन एवं मुखबिर तंत्र की सहायता से पुलिस टीम ने त्वरित दबिश देते हुए तीनों आरोपियों सोनू उर्फ बाबा पुत्र रोहिताश यादव (30वर्ष) निवासी देवास, थाना महेन्द्रगढ़ सदर, हरियाणा व अंकित कुमार उर्फ शूटर पुत्र अजयपाल यादव (24वर्ष) निवासी रोडवाल, थाना नीमराना व मनोज उर्फ लहरी पुत्र अभयसिंह यादव (27 वर्ष) निवासी रोडवाल, थाना नीमराना को डिटेन कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस द्वारा आरोपियों से गहन पूछताछ जारी है।
