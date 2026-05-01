कुलपति चयन में जवाबदेही तथा पारदर्शिता जरूरी

विश्वविद्यालय नेतृत्व के संकट का एक और काला पक्ष 'अतिरिक्त प्रभार' या 'तदर्थ' नियुक्तियां हैं। राज्यों में, जहां कई विश्वविद्यालयों में स्थायी कुलपतियों का अभाव है, यह व्यवस्था एक स्थायी समस्या बन गई है। तदर्थ कुलपति के पास न तो दीर्घकालिक विजन होता है और न ही बड़े नीतिगत निर्णय लेने की शक्ति। वे केवल दैनिक कार्यों के संपादन तक सीमित रहते हैं। जब नेतृत्व अस्थायी होता है, तो पूरे विश्वविद्यालय का नैतिक मनोबल गिर जाता है। संकाय सदस्य भविष्य की योजनाओं के प्रति उदासीन हो जाते हैं और जवाबदेही का अभाव संस्थान को अराजकता की ओर धकेलता है। समय पर नियुक्ति न कर पाना स्पष्ट रूप से प्रशासनिक अदूरदर्शिता का प्रतीक है। नेतृत्व का यह संकट केवल फाइलों तक सीमित नहीं है, इसके सामाजिक परिणाम अत्यंत व्यापक और हानिकारक हैं। निरंतर विवादों और अदालती कार्यवाहियों से संस्थानों की वैश्विक और राष्ट्रीय रैंकिंग गिरती है। एक अयोग्य कुलपति अक्सर अपने चारों ओर ऐसे ही लोगों का घेरा बनाता है। इससे शोध में 'साहित्यिक चोरी' को बढ़ावा मिलता है और अकादमिक योग्यता के बजाय 'जी-हुजूरी' पदोन्नति का आधार बन जाती है। राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण विश्वविद्यालय स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता खो देते हैं, जिससे वे केवल सरकारी विभागों की कार्बन कॉपी बनकर रह जाते हैं। इस 'शिक्षा प्रदूषण' को रोकने और विश्वविद्यालयों को पुन: बौद्धिक केंद्र बनाने के लिए कुछ क्रांतिकारी बदलावों की आवश्यकता है।

