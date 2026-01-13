एसएमएस अस्पताल में देर रात मची अफरा तफरी, पॉलीट्रोमा आईसीयू में भरा पानी, करंट का था डर, मरीजों को लेकर दौड़े परिजन और स्टॉफ

सबसे खौफनाक मंजर तो यह था कि वहां मौजूद 10 मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। वेंटिलेटर, मॉनिटर और अन्य जीवन रक्षक मशीनों के बीच पानी भरने से पूरे वार्ड में करंट फैलने का खतरा पैदा हो गया था। एक छोटी सी चिंगारी इन 14 मरीजों की जान ले सकती थी। आईसीयू में पानी भरने के बाद डॉक्टर व अन्य कर्मचारी दौड़े। आनन-फानन में 4 वेंटिलेटर वाले मरीजों को मुख्य बिल्डिंग के बांगड़ परिसर में शिफ्ट किया गया, जबकि अन्यों को इमरजेंसी और ओटी में शिफ्ट किया गया।