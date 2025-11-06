Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर में वकीलों का उग्र प्रदर्शन : पुलिस पर मारपीट का आरोप, पुलिसकर्मी सस्पेंड

राजधानी जयपुर में गुरुवार को एक अधिवक्ता के साथ हुई मारपीट के मामले में वकीलों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। इस दौरान वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच जमकर नोकझोंक हुई।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Nov 06, 2025

Lawyers protest in Jaipur

सड़क पर प्रदर्शन करते वकील (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। शहर में गुरुवार को एडवोकेट देवेंद्र मीणा के साथ मारपीट के विरोध में वकील सड़कों पर उतर आए। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और वकीलों के बीच जमकर कहासुनी और धक्कामुक्की हुई। वकीलों ने आरोप लगाया कि आदर्श नगर थाना पुलिस ने एडवोकेट देवेंद्र मीणा को एक पुराने मामले में वांछित आरोपी बनाकर अवैध रूप से हिरासत में रखा और उनके साथ मारपीट की।

आक्रोशित वकीलों ने जयपुर कलेक्ट्रेट सर्किल पर मेन सड़क को जाम कर दिया। वकीलों के प्रदर्शन से करीब तीन घंटे तक यातायात पूरी तरह ठप रहा, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वकीलों ने सड़क पर टायर जलाए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। दूसरी तरफ स्थिति नियंत्रण से बाहर न हो, इसके लिए पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया।

पुलिसकर्मी किया गया सस्पेंड

मामला गंभीर होते देख स्थिति को संभालने के लिए एडिशनल कमिश्नर राजीव पचार मौके पर पहुंचे और वकीलों को समझाने का प्रयास किया। एडिशनल कमिश्नर से हुई बातचीत के बाद प्रदर्शनकारी वकील शांत हो गए। अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया। साथ ही, एडवोकेट देवेंद्र मीणा की शिकायत पर उनके परिवार की ओर से दर्ज मामले की जांच एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी से कराने का आश्वासन दिया गया।

वकील के साथ बर्बरता का आरोप

बार काउंसिल अध्यक्ष संदीप लुहाड़िया ने बताया कि पुलिस ने एडवोकेट देवेंद्र मीणा को न केवल गलत तरीके से हिरासत में लिया, बल्कि थाने में उनके साथ बर्बर व्यवहार किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि देवेंद्र के दोनों पैरों में गंभीर चोटें आईं हैं और फ्रैक्चर होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पुलिस की मनमानी और बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

तीन घंटे तक बनी रही जाम की स्थिति

वकीलों ने चेतावनी दी है कि अगर दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। वहीं तीन घंटे बाद जाम हटने के साथ ही यातायात सामान्य हुआ। फिलहाल, इस घटना ने पुलिस और वकीलों के बीच टकराव की स्थिति पैदा कर दी है।

ये भी पढ़ें

Anta By-Election: CM भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे का रोड शो शुरू, ढोल नगाड़ों और पुष्पवर्षा से जनता ने किया स्वागत
बारां
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Nov 2025 06:44 pm

Published on:

06 Nov 2025 06:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में वकीलों का उग्र प्रदर्शन : पुलिस पर मारपीट का आरोप, पुलिसकर्मी सस्पेंड

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पेचवर्क के वादे… गड्ढों में दफन, सड़कें बह गईं, सिस्टम बना रहा बहाना

जयपुर

दुबई में दुनिया की सबसे महंगी कॉफी — एक कप की कीमत करीब ₹82,000

खास खबर

टैरो राशिफल 7 नवंबर 2025 : इन 5 राशियों की चमक सकती है किस्मत, बनेंगे धन लाभ के प्रबल योग

Tarot Card Reading 7 November 2025
राशिफल

राजस्थान में कंडक्टर भर्ती परीक्षा 2024 सम्पन्न, 28 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा

Rajasthan conductor Exam
जयपुर

खतरनाक आतंकी संगठन TTP से जुड़ा था राजस्थान से पकड़ा गया मौलाना, अफगानिस्तान भागने की बना रहा था प्लानिंग

Maulana arrested in Rajasthan
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.