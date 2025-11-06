जयपुर में वकीलों का उग्र प्रदर्शन : पुलिस पर मारपीट का आरोप, पुलिसकर्मी सस्पेंड

मामला गंभीर होते देख स्थिति को संभालने के लिए एडिशनल कमिश्नर राजीव पचार मौके पर पहुंचे और वकीलों को समझाने का प्रयास किया। एडिशनल कमिश्नर से हुई बातचीत के बाद प्रदर्शनकारी वकील शांत हो गए। अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया। साथ ही, एडवोकेट देवेंद्र मीणा की शिकायत पर उनके परिवार की ओर से दर्ज मामले की जांच एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी से कराने का आश्वासन दिया गया।