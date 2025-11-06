Anta By-Election: CM भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे का रोड शो शुरू, ढोल नगाड़ों और पुष्पवर्षा से जनता ने किया स्वागत

सीएम भजनलाल शर्मा मांगरोल के सुभाष चौक से आजाद चौक होते हुए सीसवाली तिराहे तक रोड शो कर रहे हैं। इस दौरान उनके लिए विशेष रथ का इंतजाम किया गया था लेकिन वह उस पर सवार नहीं हुए। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, सांसद दुष्यंत सिंह, प्रत्याशी मोरपाल सुमन और भाजपा के कई अन्य नेता मौजूद हैं।