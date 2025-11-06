Anta By-Election: CM भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे का रोड शो शुरू, ढोल नगाड़ों और पुष्पवर्षा से जनता ने किया स्वागत

रोड शो का फोटो: पत्रिका
CM Bhajanlal Sharma Anta Road Show: अंता विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे का रोड शो शुरू हो गया है। सीएम भजनलाल गुरुवार सुबह जयपुर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से रवाना हुए और सीधे अंता के मांगरोल पहुंचे जहां से उन्होंने रोड शो की शुरुआत की।
सीएम भजनलाल शर्मा मांगरोल के सुभाष चौक से आजाद चौक होते हुए सीसवाली तिराहे तक रोड शो कर रहे हैं। इस दौरान उनके लिए विशेष रथ का इंतजाम किया गया था लेकिन वह उस पर सवार नहीं हुए। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, सांसद दुष्यंत सिंह, प्रत्याशी मोरपाल सुमन और भाजपा के कई अन्य नेता मौजूद हैं।
रोड शो के दौरान जगह-जगह जनता ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत ढोल नगाड़ों और पुष्पवर्षा के साथ किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत की सभी तैयारियां कई दिनों पहले से कर ली थी। रोड शो सुभाष सर्किल बारां रोड से शुरू हुआ। ये मांगरोल के प्रमुख इलाकों से होते हुए सीसवाली तिराहे तक किया जाएगा।
