Holiday: 11 नवंबर का संवैतनिक अवकाश, 48 घंटे का सूखा दिवस घोषित, जानें अंता विधानसभा उपचुनाव की लेटेस्ट अपडेट

Anta Upchunav 2025: अंता विधानसभा उपचुनाव के तहत क्षेत्र में होने वाले मतदान को लेकर 9 से 11 नवंबर तक जिले की अंता विधानसभा क्षेत्र राजस्व सीमा में सूखा दिवस रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी व कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि वित्त (आबकारी) विभाग के आदेशानुसार सूखा दिवस अवधि 9 नवंबर को सायं 6 बजे से 11 नवंबर को सायं 6 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया गया है।