Holiday: 11 नवंबर का संवैतनिक अवकाश, 48 घंटे का सूखा दिवस घोषित, जानें अंता विधानसभा उपचुनाव की लेटेस्ट अपडेट

अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर 9 से 11 नवंबर तक 48 घंटे का सूखा दिवस घोषित किया गया है वहीं 11 नवंबर को मतदान दिवस पर नरेगा श्रमिकों के लिए संवैतनिक अवकाश रहेगा।

2 min read
Google source verification

बारां

image

Akshita Deora

Nov 04, 2025

फोटो: पत्रिका

Anta Upchunav 2025: अंता विधानसभा उपचुनाव के तहत क्षेत्र में होने वाले मतदान को लेकर 9 से 11 नवंबर तक जिले की अंता विधानसभा क्षेत्र राजस्व सीमा में सूखा दिवस रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी व कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि वित्त (आबकारी) विभाग के आदेशानुसार सूखा दिवस अवधि 9 नवंबर को सायं 6 बजे से 11 नवंबर को सायं 6 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया गया है।

इसके अतिरिक्त जिन क्षेत्रों में मतदान होंगे उन मतदान क्षेत्रों के बाहर के सीमावर्ती 3 किलोमीटर परिधि क्षेत्रों में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तिथि को सायं 6 बजे तक सूखा दिवस रहेगा।

इस दौरान किसी होटल, भोजनालय, मदिरालय, दुकान अथवा किसी अन्य लोक एवं प्राइवेट स्थान में कोई भी मादक-लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ का न तो विक्रय किया जाएगा, न दिया जाएगा और ना वितरित किया जाएगा।

मतदान दिवस पर संवैतनिक अवकाश

अंता विधानसभा उपचुनाव में मताधिकार का उपयोग करने के लिए मतदान दिवस 11 नवंबर मंगलवार को नरेगा श्रमिकों का संवैतनिक अवकाश रहेगा। जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस) रोहिताश्व सिंह तोमर ने इसके आदेश दिए हैं।

उपचुनाव के लिए पहली बार बारां पहुंची वसुंधरा

अंता विधानसभा उपचुनाव का रण अब जोर पकड़ने लगा है। भाजपा प्रत्याशी के चुनाव प्रचार को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सोमवार शाम को बारां शहर पहुंचीं। राजे के यहां पहुंचने पर भाजपा जिलाध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवार ने अगवानी की।

मंगलवार सुबह वसुंधरा राजे ने सीसवाली में बैठकर बूथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक शुरू कर दी है। इस दौरान उन्होंने उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन के पक्ष में कार्यकर्ताओं से सक्रिय रूप से जुड़ने का आह्वान किया। इसके बाद राजे अंता में बूथ कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगी।

सांसद दुष्यंत सिंह ने किया कई गांवों का दौरा

सांसद दुष्यंत सिंह ने सोमवार को कोयला और मांगरोल देहात मंडल के एक दर्जन गांवों का दौरा किया और नुक्कड़ सभाओं व कार्यकर्ताओं की बैठकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि “हमने यहां जातियों की नहीं, विकास की राजनीति की है।” दुष्यंत सिंह ने बताया कि देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और भाजपा प्रत्याशी की जीत ही विकास के रथ को आगे बढ़ाएगी।

उन्होंने रायथल, बोरदा, किशनपुरा, रैनगढ़, भटवाड़ा, ईश्वरपुरा, मियाडा, कोयला, तिसाया और इकलेरा गांवों का दौरा किया।

भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन ने सोमवार को खैराली, शंकरपुरा, जगन्नाथपुरा, चुरेलिया, रटावद, बैंगना, बैंगनी, खेड़ी व श्यामपुरा आदि गांवों में जनसंपर्क किया। वहीं उपचुनाव में जन समर्थन जुटाने मांगरोल पहुंची कामां (भरतपुर) की विधायक नोक्षम चौधरी ने भी सुमन के समर्थन में जनसंपर्क किया।

Anta by-election : अंता का मतदाता खामोश, आखिरी पल तक बना रहेगा सस्पेंस, पढ़ें ग्राउंड रिपोर्ट
बारां
Anta by-election Update Anta voters remain silent suspense will continue till last moment read ground report

Updated on:

04 Nov 2025 01:38 pm

Published on:

04 Nov 2025 01:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / Holiday: 11 नवंबर का संवैतनिक अवकाश, 48 घंटे का सूखा दिवस घोषित, जानें अंता विधानसभा उपचुनाव की लेटेस्ट अपडेट

बारां

राजस्थान न्यूज़

