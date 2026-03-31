लेफ्ट फ्री टर्न: कागजों में तो जंचते, चौराहों पर नहीं दिखते… रेड लाइट पर थम रहा शहर

शहर के सबसे वीवीआइपी रोड जेएलएन मार्ग पर ही लेफ्ट टर्न नहीं है। जेडीए के बाहर चौराहे पर ही लेफ्ट टर्न दिखावा साबित हो रहा है। रामबाग की ओर से आने वाले वाहन चालक ट्रैफिक सिग्नल रेड होते ही लेफ्ट टर्न तक नहीं पहुंच पाते। इससे चौराहे पर लंबा जाम लग रहा है। ऐसे ही यूनिवर्सिटी की ओर से आने वालों के लिए सिर्फ स्लीप लेन बना रखी है, लेफ्ट फ्री टर्न नहीं है। ऐसे ही हाल ओटीएस चौराहे पर नजर आए। त्रिमूर्ति सर्कल हो या फिर एसएसएस मेडिकल कॉलेज के पास वाले ट्रैफिक सिग्नल चौराहा, यहां भी लेफ्ट फ्री टर्न नहीं है।