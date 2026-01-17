होली पर घर जाना है? टिकट बुक करने से पहले जरूर पढ़ें ये खबर

कंफर्म सीट न मिलने पर यात्री या तो महंगे तत्काल टिकट का सहारा ले रहे हैं या फिर बस व निजी साधनों से सफर करने को मजबूर हैं। यात्रियों का कहना है कि होली और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों पर हर साल यही स्थिति बनती है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकल पाता। उनका कहना है कि यदि स्पेशल ट्रेनें चलानी ही हैं, तो उनकी घोषणा पहले की जानी चाहिए ताकि समय पर बुकिंग हो सके।