महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल: एडमिशन प्रोसेस 16 अगस्त से

जयपुर, 8 अगस्त

राज्य में संचालित किए जा रहे 205 महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों (Mahatma Gandhi English Medium Schools) की 9वीं कक्षा में एडमिशन की प्रक्रिया (Admission Process) शुरू कर दी गई है। एडमिशन के लिए संबंधित स्कूल में 16 अगस्त तक आवेदन किए जा सकेंगे। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को रिक्त सीटों पर प्रवेश मिलेगा। एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स का चयन लॉटरी से (Students are selected by lottery) होगा जो 20 अगस्त को निकाली जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी (Director of Secondary Education Saurabh Swamy) ने इस संबंध में समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (District Education Officer Secondary) और राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों के प्रधानाचार्य (Principal of Government Mahatma Gandhi English Medium Schools) को दिशा निर्देश जारी किए हैं। गौरतलब है कि महात्मा गांधी अंग्रेजी में स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षा में एडमिशन का प्रोसेस पिछले महीने ही पूरा किया जा चुका है।

रिक्त पदों को भरने के लिए साक्षात्कार 16 अगस्त को

इसके साथ ही राज्य के महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए 16 अगस्त को साक्षात्कार होगा। इससे पहले 10 अगस्त तक खाली पदों की सूचना चस्पा की जाएगी। संबंधित नियुक्ति अधिकारी के अनुमोदन होने के बाद 21 अगस्त को पोस्टिंग आदेश जारी होंगे। साक्षात्कार सैकंड ग्रेड शिक्षक, तृतीय श्रेणी शिक्षक, यूडीसीए एलडीसी व सहायक कर्मचारियों के पदों पर होंगे। शिक्षकों को प्रमोशन मिलने से कई स्कूलों में यह पद खाली हो चुके हैं। साक्षात्कार जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में होंगे। तृतीय श्रेणी अध्यापक संबंधित जिला और सैकंड ग्रेड शिक्षक संबंधित मंडल का होना जरूरी है।