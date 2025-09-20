हाथों-हाथ हो कई रहे काम, भ्रम में पट्टे के लिए परेशान

शहरी सेवा शिविर में लोगों के कई काम हाथों हाथ हो रहे हैं। हैरिटेज नगर निगम, ग्रेटर नगर निगम के अलावा जेडीए और राजस्थान आवासन मंडल की ओर से लगाए गए शिविरों में लोग समस्या लेकर पहुंचे। हालांकि, पट्टों के लिए लोग परेशान होते रहे। कई लोग निगम के शिविर में पट्टे के लिए पहुंचे, जबकि उनकी कॉलोनी जेडीए सीमा क्षेत्र में आती है। वहां से जेडीए भेजा जा रहा है। जबकि, जेडीए पहले ही जोन वाइज पूरे माह की कार्ययोजना तैयार कर चुका है और उसी के आधार पर शिविर लगाए जा रहे हैं।