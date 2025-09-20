Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

हाथों-हाथ हो कई रहे काम, भ्रम में पट्टे के लिए परेशान

शहरी सेवा शिविर में लोगों के कई काम हाथों हाथ हो रहे हैं। हैरिटेज नगर निगम, ग्रेटर नगर निगम के अलावा जेडीए और राजस्थान आवासन मंडल की ओर से लगाए गए शिविरों में लोग समस्या लेकर पहुंचे। हालांकि, पट्टों के लिए लोग परेशान होते रहे। कई लोग निगम के शिविर में पट्टे के लिए पहुंचे,

जयपुर

Amit Pareek

Sep 20, 2025

शहरी सेवा शिविर में लोगों के कई काम हाथों हाथ हो रहे हैं। हैरिटेज नगर निगम, ग्रेटर नगर निगम के अलावा जेडीए और राजस्थान आवासन मंडल की ओर से लगाए गए शिविरों में लोग समस्या लेकर पहुंचे। हालांकि, पट्टों के लिए लोग परेशान होते रहे। कई लोग निगम के शिविर में पट्टे के लिए पहुंचे, जबकि उनकी कॉलोनी जेडीए सीमा क्षेत्र में आती है। वहां से जेडीए भेजा जा रहा है। जबकि, जेडीए पहले ही जोन वाइज पूरे माह की कार्ययोजना तैयार कर चुका है और उसी के आधार पर शिविर लगाए जा रहे हैं।

हैरिटेज नगर निगम के सिविल लाइन्स जोन का शिविर शास्त्री नगर में लगाया गया। विधायक गोपाल शर्मा, निगम आयुक्त डॉ निधि पटेल ने मौके पर आमजन की समस्याओं का तुरंत निस्तारण कराया। शाम तक 3748 लोग शिकायत लेकर पहुंचे। इनमें से 3240 लोगों की समस्याओं का निस्तारण कर दिया गया।

ये काम सर्वाधिक

प्रकरण की संख्या...

जन्म मृत्यु पंजीयन शाखा 54

सीवर लाइन 23

सफाई संबंधी 117

ग्रेटर नगर निगम की ओर से मुरलीपुरा जोन के हरमाड़ा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिविर लगाया गया। शिविर में जन्म-मृत्यु व विवाह पंजीयन के 27 आवेदन प्राप्त हुए। इनका शत प्रतिशत समाधान किया गया। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के 10 आवेदनों का निस्तारण, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 50 आवेदन और नगरीय विकास कर के 8 प्रकरण का निस्तारण किया गया।

यहां भी हुए काम...

- जेडीए में नगरीय विकास विभाग प्रमुख सचिव देबाशीष पृष्टि पहुंचे। उन्होंने जायजा लेकर लोगों से बातचीत की। जेडीए के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 94 आवेदन मिले। इनमें से सभी का निस्तारण किया गया।

- जवाहर सर्कल परिसर में आवासन मंडल की ओर से लगाए शिविर में लोगों की शिकायतों का निस्तारण किया। मंडल की ओर से लगाए गए शिविरों में अब तक 316 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है।

20 Sept 2025 05:22 pm

