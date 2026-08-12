68 लोगों का मधुमेह और रक्तचाप परीक्षण

चेन्नई. आलंदूर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हरीश के सान्निध्य में महावीर इंटरनेशनल चेन्नई सेण्टर द्वारा रविवार को भेरूलाल प्रेमचंद सुराणा के सहयोग से एक्सट्रीम बाइक्स, आदम्बक्कम में लगाए निशुल्क जांच शिविर में शंकरा आई हॉस्पिटल पम्मल की चिकित्सकीय टीम ने 85 लोगों की आंखें जांची। इनमें से 2 जनों की आंखों की मोतियाबिंद सर्जरी होगी एवं 50 लोगों को चश्मे लगाए जाएंगे। डॉ. सेल्वम टीम ने 68 लोगों का बीपी और शुगर परीक्षण किया। ज़रूरतमंदों को पेन बाम-स्प्रे, कमर पट्टा, घुटने के मौज़े व श्रवण यंत्र आदि दिए गए। इंदिरा-निरंजन सोलंकी, प्रवीण छाजेड, सुमीत लोढ़ा, आनंद आर्या, कमलेश बाफ़ना और अमित सुराणा ने शिविर में सेवा दी।
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