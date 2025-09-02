Heavy Rain 2 September : मौसम विभाग का डबल अलर्ट, थोड़ी देर में राजस्थान के 17 जिलों में झमाझम बारिश ​का अनुमान, 30-40 KMPH की गति से चलेगी तेज हवा

Heavy Rain 2 September : मौसम विभाग ने आज 2 सितम्बर को 6 बजे अपने अपडेट में 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार थोड़ी देर में जयपुर, जयपुर शहर, दौसा, करौली जिले व आस-पास के क्षेत्रों के अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश व एक-दो दौर भारी बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान आकाशीय बिजली, मेघगर्जन के संग 30-40 KMPH की गति से तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है।
वहीं मौसम विभाग ने 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। जिसके अनुसार थोड़ी देर में धौलपुर, झुंझुनूं, चूरू, टोंक, अजमेर, भरतपुर, सीकर, अलवर, नागौर, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़ जिले व आस-पास के क्षेत्रों के अलग-अलग स्थानों पर आकाशीय बिजली, मेघगर्जन, हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया जा रहा है। इस दौरान 20-30 KMPH की गति से तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग ने जयपुर के लिए आज 2 सितम्बर को भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जयपुर और जयपुर शहर में पूरी रात और मंगलवार सुबह तक झमाझम बारिश हो रही थी। अभी भी आसमान पर काले बादल मंडरा रहे हैं। कहीं कहीं रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है। सुबह 7 बजे जयपुर का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वैसे जयपुर का आज दिन में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है।
राजस्थान में इस बार सितंबर महीने में भी सामान्य से अधिक बारिश होगी। मौसम केन्द्र ने इसकी संभावना जताई है। मौसम केन्द्र के अनुसार उत्तर-पश्चिम पश्चिमी राजस्थान के ऊपर परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके असर से पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी 5-6 दिन मध्यम से तेज व कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भारी बारिश की गतिविधियों में 2-4 सितंबर गिरावट होने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार आगामी 24 घंटे में बंगाल की खाड़ी में एक और नया कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके असर से दक्षिणी भागों में भारी बारिश की गतिविधियों में 4 से 7 सितंबर के दौरान पुनः बढ़ोतरी होने की संभावना है।
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, जोधपुर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र में कहीं-कहीं भारी बारिश का दौर चला। सबसे अधिक बारिश बीते 24 घंटे में जालौर में 118 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जयपुर में बीते तीन दिन से बारिश का दौर चल रहा है। सोमवार को भी रुक-रुक का दिनभर बारिश हुई। बीते 24 घंटे में जयपुर में 43 मिलीमीटर बारिश हुई।
जालौर : 118
अजमेर : 115
भीलवाड़ा बागौर : 98
चूरू : 72.9
जोधपुर शहर : 72
सीकर : 64
भीलवाड़ा : 64
पिलानी : 61
बीकानेर : 47
वनस्थली : 46
जयपुर : 43।