Heavy Rain 2 September : मौसम विभाग का डबल अलर्ट, थोड़ी देर में राजस्थान के 17 जिलों में झमाझम बारिश ​का अनुमान, 30-40 KMPH की गति से चलेगी तेज हवा

मौसम विभाग ने जयपुर के लिए आज 2 सितम्बर को भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जयपुर और जयपुर शहर में पूरी रात और मंगलवार सुबह तक झमाझम बारिश हो रही थी। अभी भी आसमान पर काले बादल मंडरा रहे हैं। कहीं कहीं रिमझिम रिमझिम बारिश ​हो रही है। सुबह 7 बजे जयपुर का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वैसे जयपुर का आज दिन में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है।