बीच वाले बच्चे अपने भाई-बहनों से अधिक सहयोगी होते हैं

दशकों तक विवादित दावों के बाद, हाल ही में किए गए कुछ अध्ययनों ने पाया कि ऐसे कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं हैं। लेकिन सोमवार को प्रकाशित एक अध्ययन में, मनोवैज्ञानिकों ने इसका विरोध किया और दावा किया कि वास्तव में जन्म क्रम का प्रभाव पड़ता है।

जन्म क्रम, परिवार के आकार और व्यक्तित्व पर किए गए अब तक के सबसे बड़े अध्ययनों में से एक में, कनाडाई शोधकर्ताओं ने 7,00,000 से अधिक स्वयंसेवकों से डेटा एकत्र किया और पाया कि औसतन, मध्य बच्चों ने सहयोग के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले गुणों पर अपने भाई-बहनों से अधिक अंक प्राप्त किए।

इन्हीं गुणों के अंक बड़े परिवारों में भी अधिक पाए गए, जिससे यह संकेत मिलता है कि लोग बड़े समूह का हिस्सा होने पर सहयोगी व्यक्तित्व विकसित करने की संभावना रखते हैं। प्रभाव बड़ा नहीं है, लेकिन ओंटारियो के ब्रॉक विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान प्रोफेसर माइकल एश्टन और अल्बर्टा के कैलगरी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कीबॉम ली का मानना ​​है कि यह धारणा कि जन्म क्रम और एक साथ पले-बढ़े बच्चों की संख्या का व्यक्तित्व पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता, को चुनौती दी जाती है।

“अब जो प्रमाण मिले हैं, वह यह बताते हैं कि व्यक्तित्व गुणों का स्तर जन्म क्रम और भाई-बहन के आकार के अनुसार अलग-अलग होता है,” वे Proceedings of the National Academy of Sciences में लिखते हैं।

एक सदी से अधिक समय से शोधकर्ताओं ने जन्म क्रम के प्रभाव पर विचार किया है। 1874 में, बहुमुखी प्रतिभा के धनी फ्रांसिस गॉल्टन, जो नौ भाई-बहनों में सबसे छोटे थे, ने इंग्लैंड के एक समूह के वैज्ञानिकों के इतिहास एकत्र किए और पाया कि इनमें से एक बड़ा हिस्सा पहले जन्मे थे। उन्हें संदेह था कि पहले जन्मे बच्चे अपने माता-पिता से अधिक ध्यान प्राप्त करते थे, जिससे वे अधिक बौद्धिक ऊंचाइयों तक पहुंचने में सक्षम होते थे।

दशकों बाद, ऑस्ट्रियाई मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड ऐडलर ने दावा किया कि पहले जन्मे बच्चे अक्सर जिम्मेदार और सचेत होते थे, जबकि सबसे छोटे बच्चे स्वतंत्र और रचनात्मक हो सकते थे, क्योंकि वे खुद को अलग दिखाने के तरीके तलाशते थे। मध्य बच्चे उन्हें शांति प्रिय मानते थे, हालांकि दूसरों ने उन्हें “भुला दिया हुआ बच्चा” कहा: लीजा सिम्पसन जैसी जो अक्सर अनदेखी होती है।

एश्टन और ली ने 7,00,000 से अधिक अंग्रेजी बोलने वालों द्वारा बताए गए व्यक्तित्व गुणों का विश्लेषण किया, जिन्होंने यह जानकारी भी दी कि वे पहले जन्मे थे, मध्य बच्चे थे, सबसे छोटे थे या एकमात्र बच्चा थे। एक अलग समूह में 75,000 स्वयंसेवकों ने वही सवालों का उत्तर दिया, साथ ही यह भी बताया कि वे कितने बच्चों के साथ पले-बढ़े थे।

पिछले अध्ययनों में यह प्रमाण मिले थे कि पहले जन्मे बच्चे अक्सर बाद में जन्मे बच्चों से थोड़े अधिक समझदार होते थे, और कनाडाई अध्ययन में भी यह पाया गया। लेकिन शोधकर्ताओं ने अन्य अंतर भी देखे। जिन लोगों के अधिक भाई-बहन थे, उन्होंने सहयोग से जुड़े दो गुणों पर अधिक अंक प्राप्त किए, यानी सहमति (agreeableness) और जिसे वैज्ञानिक “ईमानदारी-नम्रता” (honesty-humility) कहते हैं, यानी दूसरों के साथ निष्पक्ष और सच्चे होने की प्रवृत्ति। मध्य बच्चों ने अतिरिक्त बढ़ावा देखा, पहले जन्मे और सबसे छोटे भाई-बहनों की तुलना में थोड़ा अधिक अंक प्राप्त किए।

ये निष्कर्ष सुझाव देते हैं कि अगर एकमात्र बच्चा और छह बच्चों वाले परिवार का एक व्यक्ति यादृच्छिक रूप से चुना जाए, तो 60% संभावना है कि अधिक सहमतिपूर्ण व्यक्ति छह बच्चों वाले परिवार से होगा। “आप किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में उनके जन्म क्रम या परिवार के आकार से ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, हालांकि कई लोगों के औसत पर स्पष्ट अंतर हैं,” ली ने कहा।

हालांकि भाई-बहनों की संख्या व्यक्तित्व गुणों को आकार देने वाला प्रमुख कारक था, जन्म क्रम भी मायने रखता था। “ये अंतर ज्यादातर भाई-बहन के आकार के प्रभावों द्वारा समझाए गए थे,” एश्टन ने कहा। “हालांकि, जन्म क्रम के अंतर को पूरी तरह से भाई-बहन के आकार से नहीं समझाया जा सकता, जो यह संकेत देता है कि सहयोगी व्यक्तित्व गुणों पर जन्म क्रम का भी एक छोटा प्रभाव है, जिसमें मध्य और छोटे बच्चे पहले जन्मे बच्चों से थोड़ा अधिक अंक प्राप्त करते हैं।”

अगर प्रभाव वास्तविक हैं, तो लेखक लिखते हैं कि कुछ कारण सहज हो सकते हैं: जैसे कि अधिक भाई-बहन होने से सहयोगी व्यक्तित्व को बढ़ावा मिलता है, जबकि मध्य बच्चा होने का मतलब है कि अच्छे संबंध बनाने के लिए छोटे और बड़े भाई-बहनों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने की आवश्यकता होती है।