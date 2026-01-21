चांदी की तेजी से असंगठित क्षेत्र के रोजगार पर संकट

चीन ने अपने यहां से चांदी के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया है और अब वहां कंपनियों के लिए लाइसेंस अनिवार्य हो गया है। इसी का परिणाम है कि भारतीय बाजार में चांदी के दाम नियंत्रण से बाहर हो गए हैं। चीन के जरिए लगाए इन प्रतिबंधों का मुख्य कारण भारत और विश्व के कुछ अन्य दूसरे देशों को सोलर ऊर्जा, एआइ, मोबाइल निर्माण आदि में पीछे करना है क्योंकि इन सबके उत्पादन में चांदी कच्चे माल के तौर पर बड़ी मात्रा में उपयोग की जाती है। चीन विश्व में चांदी का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। भारत के लिए ये स्थिति इसलिए बहुत विपरीत है क्योंकि घरेलू बाजार में विनिर्माण क्षेत्र के जरिए इसकी मांग बढ़ा दी गई है और दूसरा भारत अपनी कुल उपभोग क्षमता का 90 प्रतिशत आयात करता है। चांदी के मूल्य में हुई बढ़ोतरी उत्पादन के क्षेत्र में आने वाले कच्चे माल के रूप में ज्यादा चिंता करने वाला सबब नहीं है क्योंकि बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा सोलर के उत्पादन में या फिर मोबाइल के उत्पादन में ये महंगे दामों पर भी खरीदी जा सकती है। क्योंकि वह एक कच्चे माल के रूप में उपयोग में आनी है परंतु आभूषण का व्यवसाय तो इन बढ़े हुए दामों पर किसी भी दशा में टिक पाना संभव नहीं है।