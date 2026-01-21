संपादकीय: अरावली की दरारों का चिंताजनक खुलासा

इतना बड़ा नुकसान कि इसकी भरपाई में सैकड़ों साल लग जाएंगे और शायद तब भी भरपाई संभव न हो। यह रिपोर्ट देश के प्रशासनिक अंगों की लालफीताशाही का बड़ा सबूत और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को ही कठघरे में रखने वाली है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, वह 1972-75, 1982-84, 1994-96 और 2005-07 के दौरान क्रमिक उपग्रह आधारित अध्ययनों के आधार पर बनी है। इसी मंत्रालय ने कुछ समय पूर्व सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश की थी, उसमें इस संकट, खतरे और नुकसान का हवाला नहीं था। उसने तो 100 मीटर से ऊंची पहाडिय़ों को ही अरावली पर्वतमाला का हिस्सा मानने की परिभाषा देकर डेढ़ लाख पहाडिय़ों को नष्ट करने की तैयारी कर ली थी। 2005-07 का उपग्रह आधारित अध्ययन तो तब भी उसके पास था। उसने तब इसके निष्कर्षों की गहराई में जाने की कोशिश नहीं की थी या अब उसे सुध आई है, दोनों स्थिति में मंत्रालय को घोर लापरवाही और जीवन तंत्र के खिलाफ अक्षम्य अपराध करने का दोषी ही कहा जाएगा। यह तंत्र की बहुत बड़ी कमी है कि जीवन से इतने गहरे जुड़े गंभीर मुद्दों पर इस तरह सतही रुख अपना लिया जाता है। इस मामले में जन मानस उद्वेलित हुआ तब फैसले पर पुनर्विचार हुआ।