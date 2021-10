Ministers लेंगे प्रशासन गांव और शहरों के संग अभियान का जायजा

Ministers visit campaign with villages and cities: प्रशासन गांवों और शहरों के संग अभियान को जायजा लेने के लिए आज से जिलों में प्रभारी मंत्रियों का दौरा शुरू होे गया है। प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में पहुंच गए है। वे आज से तीन दिन तक इस अभियान में लगने वाले शिविरों का दौरा करेंगे और फील्ड में आ रही समस्याओं का निस्तारण कराएंगे।