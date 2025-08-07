7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

कल से फिर शुरू होगी ‘झमाझम बारिश’, इन जिलों के लिए आ गया मौसम विभाग का ‘येलो अलर्ट’, जानें Rajasthan Weather Report

Monsoon Rain Will Start Again: हाड़ौती अंचल में बुधवार को मौसम में उतार-चढ़ाव रहा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में सर्वाधिक 20 मिमी बारिश कोटा जिले के दीगोद कस्बे में हुई।

जयपुर

Akshita Deora

Aug 07, 2025

rain in jaipur
बारिश (फोटो: पत्रिका)

IMD Weather Forecast: राजस्थान में कल से फिर बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। ऐसे में मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केन्द्र के अनुसार पूर्वी राजस्थान में आगामी 2-3 दिन मेघगर्जन के साथ छुटपुट स्थानों पर हल्की-मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। 8-12 अगस्त के दौरान भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर व जयपुर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ हल्की-मध्यम बारिश होने की संभावना है।

इन जिलों में येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने मेघगर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी करते हुए 8 अगस्त को अलवर, भरतपुर और धौलपुर
9 अगस्त - अजमेर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर
10 अगस्त - अलवर, भरतपुर, करौली और सीकर

ये भी पढ़ें

Ramgarh Dam : जयपुर के रामगढ़ बांध पर अब इस तारीख को होगी कृत्रिम बारिश की लॉचिंग, नया शिड्यूल तैयार
जयपुर
Artificial rain in Ramgarh dam

इन संभागों में झमाझम बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने कल से 12 अगस्त तक बारिश का अलर्ट जारी करते हुए कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर संभागों में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है।

दीगोद कस्बे में हुई सर्वाधिक बारिश

हाड़ौती अंचल में बुधवार को मौसम में उतार-चढ़ाव रहा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में सर्वाधिक 20 मिमी बारिश कोटा जिले के दीगोद कस्बे में हुई। कोटा शहर में बारिश नहीं होने से तेज गर्मी और उमस से लोग परेशान रहे। अधिकतम तापमान 33.8 और न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सुबह की आर्द्रता 79 प्रतिशत रही। हवा की रफ्तार 6 किमी प्रति घंटा रही। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दो दिन मौसम शुष्क रह सकता है। 8 अगस्त से कोटा संभाग में बरसात की संभावना है।

बारां जिले के अटरू और पलायथा में भी बुधवार शाम को अच्छी बरसात हुई। पलायथा में करीब आधा घंटे तक बारिश का दौर चला, जबकि अन्य स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी और धूप-छांव का सिलसिला जारी रहा। बारां शहर में दोपहर को हल्की बारिश हुई। बीते 24 घंटों में अटरू में 6 मिमी और शाहाबाद में 2 मिमी वर्षा दर्ज की गई। जिले का अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहा, जबकि न्यूनतम तापमान एक डिग्री गिरकर 27 डिग्री पर पहुंच गया। बूंदी और झालावाड़ में दिनभर मौसम साफ रहा।

ये भी पढ़ें

Weather Alert: अगस्त में तपने लगा राजस्थान, जानिए भारी बारिश को लेकर क्या कहता है मौसम विभाग
जयपुर
Rajasthan Rain Alert

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान में बाढ़

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Aug 2025 09:05 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / कल से फिर शुरू होगी ‘झमाझम बारिश’, इन जिलों के लिए आ गया मौसम विभाग का ‘येलो अलर्ट’, जानें Rajasthan Weather Report

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.