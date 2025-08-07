कल से फिर शुरू होगी ‘झमाझम बारिश’, इन जिलों के लिए आ गया मौसम विभाग का ‘येलो अलर्ट’, जानें Rajasthan Weather Report

हाड़ौती अंचल में बुधवार को मौसम में उतार-चढ़ाव रहा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में सर्वाधिक 20 मिमी बारिश कोटा जिले के दीगोद कस्बे में हुई। कोटा शहर में बारिश नहीं होने से तेज गर्मी और उमस से लोग परेशान रहे। अधिकतम तापमान 33.8 और न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सुबह की आर्द्रता 79 प्रतिशत रही। हवा की रफ्तार 6 किमी प्रति घंटा रही। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दो दिन मौसम शुष्क रह सकता है। 8 अगस्त से कोटा संभाग में बरसात की संभावना है।