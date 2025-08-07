कल से फिर शुरू होगी ‘झमाझम बारिश’, इन जिलों के लिए आ गया मौसम विभाग का ‘येलो अलर्ट’, जानें Rajasthan Weather Report

IMD Weather Forecast: राजस्थान में कल से फिर बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। ऐसे में मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केन्द्र के अनुसार पूर्वी राजस्थान में आगामी 2-3 दिन मेघगर्जन के साथ छुटपुट स्थानों पर हल्की-मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। 8-12 अगस्त के दौरान भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर व जयपुर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ हल्की-मध्यम बारिश होने की संभावना है।
मौसम विभाग ने मेघगर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी करते हुए 8 अगस्त को अलवर, भरतपुर और धौलपुर
9 अगस्त - अजमेर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर
10 अगस्त - अलवर, भरतपुर, करौली और सीकर
मौसम विभाग ने कल से 12 अगस्त तक बारिश का अलर्ट जारी करते हुए कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर संभागों में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है।
हाड़ौती अंचल में बुधवार को मौसम में उतार-चढ़ाव रहा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में सर्वाधिक 20 मिमी बारिश कोटा जिले के दीगोद कस्बे में हुई। कोटा शहर में बारिश नहीं होने से तेज गर्मी और उमस से लोग परेशान रहे। अधिकतम तापमान 33.8 और न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सुबह की आर्द्रता 79 प्रतिशत रही। हवा की रफ्तार 6 किमी प्रति घंटा रही। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दो दिन मौसम शुष्क रह सकता है। 8 अगस्त से कोटा संभाग में बरसात की संभावना है।
बारां जिले के अटरू और पलायथा में भी बुधवार शाम को अच्छी बरसात हुई। पलायथा में करीब आधा घंटे तक बारिश का दौर चला, जबकि अन्य स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी और धूप-छांव का सिलसिला जारी रहा। बारां शहर में दोपहर को हल्की बारिश हुई। बीते 24 घंटों में अटरू में 6 मिमी और शाहाबाद में 2 मिमी वर्षा दर्ज की गई। जिले का अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहा, जबकि न्यूनतम तापमान एक डिग्री गिरकर 27 डिग्री पर पहुंच गया। बूंदी और झालावाड़ में दिनभर मौसम साफ रहा।