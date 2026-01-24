Jaipur: सड़कों पर रोज मौत का तांडव, 22 दिन में 24 जिंदगियां खत्म, बच निकल रहे मौत के सौदागर

24 deaths in road accidents in Jaipur in 22 days: जयपुर। राजधानी जयपुर की सड़कें अब सफर की नहीं, सीधे मौत की राह बनती जा रही हैं। शराब के नशे में धुत और तेज रफ्तार के जुनून में अंधे चालक रोज किसी न किसी की जिंदगी रौंद रहे हैं। कहीं फुटपाथ पर खड़े ठेला कर्मियों को कुचला जा रहा है, कहीं सड़क पार करते मासूम तेज रफ्तार की भेंट चढ़ रहे हैं, तो कहीं विपरीत दिशा से दौड़ता वाहन पूरे परिवार की खुशियां उजाड़ देता है। हर हादसे के बाद एक घर का चिराग बुझ जाता है, कहीं मां-बेटी छिन जाती हैं तो कहीं परिवार का सहारा हमेशा के लिए चला जाता है।