चांदी-सोना नहीं अब निवेशकों को भा रहा ये ‘Red Gold’, दो महीने में ही 40 फीसदी बढ़े दाम

जयपुर के बाजार में चर्चा है कि जिन व्यापारियों और निवेशकों ने दो महीने पहले कॉपर में दांव, लगाया था, वे आज भारी मुनाफे में हैं। चांदी की तरह चमकने की चाहत रखने वालों को कॉपर ने चुपके से उससे भी बेहतर रिटर्न दे दिया है। जानकार कह रहे हैं कि सोना.चांदी के बीच चल रही रेस के बीच लाल धातु भविष्य में भी अच्छे रिटर्न दे सकता है। सबसे बड़ी और अच्छी बात ये है कि यह आम आदमी की पहुंच में है। मार्केट एनालिस्ट्स की मानें तो आने वाले हफ्तों में कॉपर ₹1,350 से ₹1,400 के स्तर को भी देख सकता है।