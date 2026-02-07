Jaipur: ऐप बेस्ड कैब चालकों की आज हड़ताल, ट्रांसपोर्ट ब्रेकडाउन से लोग परेशान

Jaipur Cab Strike: जयपुर शहर में ऐप बेस्ड कैब चालक शनिवार को हड़ताल पर रहेंगे। इससे शहरवासियों की आवाजाही प्रभावित होना तय है। अपनी दो प्रमुख मांगों को लेकर शहर में ओला, उबर और रैपिडो से जुड़े करीब एक लाख वाहन चालकों ने आज हड़ताल की घोषणा की। जिससे शहर में ट्रांसपोर्ट ब्रेकडाउन की स्थिति सुबह से नजर आई।