Jaipur: ऐप बेस्ड कैब चालकों की आज हड़ताल, ट्रांसपोर्ट ब्रेकडाउन से लोग परेशान

ऐप बेस्ड कैब चालकों की हड़ताल से लोग परेशान
Jaipur Cab Strike: जयपुर शहर में ऐप बेस्ड कैब चालक शनिवार को हड़ताल पर रहेंगे। इससे शहरवासियों की आवाजाही प्रभावित होना तय है। अपनी दो प्रमुख मांगों को लेकर शहर में ओला, उबर और रैपिडो से जुड़े करीब एक लाख वाहन चालकों ने आज हड़ताल की घोषणा की। जिससे शहर में ट्रांसपोर्ट ब्रेकडाउन की स्थिति सुबह से नजर आई।
दरअसल, न्यूनतम किराया 25 रुपए प्रति किमी तय करने, कंपनियों की ओर से 50 फीसदी तक की छूट व्यवस्था को बंद करने और निजी बाइक और कारों के व्यावसायिक उपयोग को छूट देने के मामले में दिल्ली के जंतर-मंतर पर शनिवार को धरना देंगे। जयपुर से देर रात बड़ी संख्या में कैब चालक दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं।
राजस्थान गिग एंड ऐप बेस्ड वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष आशीष सिंह और महासचिव कृष्ण कुमार चौधरी ने बताया कि न्यूनतम किराया 25 रुपए प्रति किमी तय किया जाए। मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन-2025 भी वाहन चालकों के हितों पर कुठाराघात कर रहा है। पेशेवर ड्राइवर की रोजी-रोटी पर सीधा हमला है।
ऐप बेस्ड कैब चालकों की हड़ताल का सर्वाधिक असर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर दिखाई दिया। कैब चालकों की हड़ताल से यात्रियों का आन-जाना मुश्किल भरा रहा।
