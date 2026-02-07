Census 2027: राजस्थान में जनगणना के लिए आज से फील्डवर्क शुरू, आपसे पूछे जाएंगे 33 सवाल; CM भजनलाल शर्मा देंगे बड़ी जानकारी

Rajasthan Census 2027: जनगणना-2027 की तैयारियों के तहत शनिवार से प्रदेश में फील्ड गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। इसकी शुरुआत राज्य स्तरीय जनगणना सम्मेलन से होगी। सम्मेलन में संभाग और जिला स्तर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को विकास में जनगणना की भूमिका, महत्व और उससे जुड़े कार्यों की जानकारी दी जाएगी। उधर, केंद्र सरकार ने जनगणना के लिए प्रगणक और सुपरवाइजर के रूप में राज्य सरकार से 1.60 लाख कर्मचारियों की मांग की है।