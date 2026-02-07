7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Census 2027: राजस्थान में जनगणना के लिए आज से फील्डवर्क शुरू, आपसे पूछे जाएंगे 33 सवाल; CM भजनलाल शर्मा देंगे बड़ी जानकारी

Census 2027: राजस्थान में जनगणना-2027 की तैयारियां तेज हो गई हैं। फील्डवर्क शुरू कर दिया गया है और करीब 1.60 लाख कर्मचारियों की तैनाती होगी। आज राज्य स्तरीय सम्मेलन में सीएम और देश के जनगणना आयुक्त संबोधित करेंगे। सोमवार से जिला स्तर पर अधिकारियों-कर्मचारियों का प्रशिक्षण शुरू होगा।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Feb 07, 2026

Census 2027 Rajasthan

जनगणना-2027 की तैयारियां जमीन पर उतरीं, फील्डवर्क शुरू (पत्रिका फाइल फोटो)

Rajasthan Census 2027: जनगणना-2027 की तैयारियों के तहत शनिवार से प्रदेश में फील्ड गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। इसकी शुरुआत राज्य स्तरीय जनगणना सम्मेलन से होगी। सम्मेलन में संभाग और जिला स्तर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को विकास में जनगणना की भूमिका, महत्व और उससे जुड़े कार्यों की जानकारी दी जाएगी। उधर, केंद्र सरकार ने जनगणना के लिए प्रगणक और सुपरवाइजर के रूप में राज्य सरकार से 1.60 लाख कर्मचारियों की मांग की है।

राज्य स्तरीय जनगणना सम्मेलन शनिवार को सचिवालय में होगा। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, देश के जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास और जनगणना कार्य निदेशक बिष्णु चरण मल्लिक शामिल होंगे। जनगणना आयुक्त सहित सभी संभागीय आयुक्त, जिला कलक्टर और नगर निगम आयुक्त ऑनलाइन माध्यम से जुड़ेंगे।

अगले चरण में जिला स्तर पर जनगणना से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रशिक्षण सोमवार से 20 फरवरी तक चलेगा। इसके तहत अतिरिक्त जिला कलक्टर, तहसीलदार और शहरी निकायों के अधिशासी अधिकारियों को दो दिन तथा उनके सहायक कर्मचारियों को तीन दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

103 मास्टर ट्रेनर और 1257 फील्ड ट्रेनर होंगे तैयार

अप्रैल के पहले सप्ताह में 103 मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये मास्टर ट्रेनर तीन दिवसीय प्रशिक्षण के माध्यम से 1257 फील्ड ट्रेनर तैयार करेंगे। फील्ड ट्रेनर मई के पहले सप्ताह में प्रगणकों और सुपरवाइजरों को तीन दिन का प्रशिक्षण देंगे। इसी दौरान जनगणना कार्य के लिए मोबाइल एप पर लॉगिन आईडी भी जारी की जाएंगी।

पहला चरण एक मई से

  • जनगणना का पहला चरण मकान सूचीकरण एक मई से 14 जून तक होगा
  • 1 से 15 मई तक लोगों को स्व-गणना का अवसर मिलेगा
  • 16 मई से 14 जून तक प्रगणक फील्ड में जाएंगे

पूछे जाएंगे ऐसे सवाल

परिवार का मुखिया, भवन में छत व दीवार की निर्माण सामग्री, भवन के उपयोग व कमरे, परिवार के सदस्य व विवाहित जोड़े, भवन स्वामित्व, पेयजल-प्रकाश के स्रोत, शौचालय- बाथरूम की उपलब्धता, ड्रेनेज सिस्टम, रसोई व एलपीजी कनेक्शन उपलब्धता, खाना पकाने का ईंधन, कौन सा अनाज, रेडियो, टीवी और इंटरनेट उपलब्धता, लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीफोन व मोबाइल उपलब्धता, घर में वाहन। इन सहित हर घर से कुल 33 प्रश्न पूछे जाएंगे।

ये भी पढ़ें

साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत में बड़ा अपडेट, अब नारको टेस्ट से बाहर आएगा सच, 40 लोग रडार पर
जोधपुर
Sadhvi Prem Baisa Death Case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

07 Feb 2026 08:49 am

Published on:

07 Feb 2026 08:47 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Census 2027: राजस्थान में जनगणना के लिए आज से फील्डवर्क शुरू, आपसे पूछे जाएंगे 33 सवाल; CM भजनलाल शर्मा देंगे बड़ी जानकारी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Muhana Mandi : थोक मंडी में आज टमाटर-मटर और फूल गोभी सस्ते, बारीक मिर्च हो रही महंगी

जयपुर

पति, पत्नी, वो और... 'हनीमून मर्डर'! राजस्थान में इस खौफनाक दास्तां का The End, जानें A to Z कहानी 

Rajasthan Crime news
जयपुर

Ayurvedic Excellence Center: जयपुर में तैयार हुआ दुनिया का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर, नकली दवाओं पर लगेगी लगाम

Ayurvedic Excellence Center
जयपुर

PM Kusum Yojana: किसानों को दिन में बिजली…राजस्थान को कम्पोनेंट-C में 46.64 करोड़ की मंजूरी

पीएम-कुसुम योजना: किसानों को दिन में मिलेगी बिजली, फोटो मेटा एआइ
जयपुर

राजस्थान में ये नया क्राइम पसार रहा पांव, पुलिस को जारी करनी पड़ गई एडवाइज़री 

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.