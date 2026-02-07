7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर न्यूज: 70 करोड़ की भूमि से कब्जा हटाने गई राजस्थान आवासन मंडल टीम पर पथराव, कर्मचारी का सिर फूटा

जयपुर। राजस्थान आवासन मंडल की टीम पर शुक्रवार को उस समय पथराव हो गया, जब दस्ता अपनी जमीन से अतिक्रमण हटा रहा था। पथराव के दौरान कर्मचारी रामकेश मीणा घायल हो गया। घटना के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान सिर में तीन टांके आए। घटना की जानकारी मंडल के कर्मचारियों ने [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Feb 07, 2026

Rajasthan Housing Board team

अतिक्रमण हटाती राजस्थान आवासन मंडल की टीम व इनसेट में घायल कर्मचारी। फोटो: पत्रिका

जयपुर। राजस्थान आवासन मंडल की टीम पर शुक्रवार को उस समय पथराव हो गया, जब दस्ता अपनी जमीन से अतिक्रमण हटा रहा था। पथराव के दौरान कर्मचारी रामकेश मीणा घायल हो गया। घटना के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान सिर में तीन टांके आए।

घटना की जानकारी मंडल के कर्मचारियों ने थाना पुलिस को दी, लेकिन कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा। जिस 7000 वर्ग मीटर जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था, उसकी बाजार में कीमत 70 करोड़ रुपए बताई जा रही है।

नोटिस के बाद भी जारी रखा काम

इंदिरा गांधी नगर सेक्टर एक में दो माह से निर्माण कार्य चल रहा था। मंडल ने नोटिस भी जारी किए, लेकिन निर्माणकर्ता रामस्वरूप सैनी ने कार्य जारी रखा। टीम ने जब पिलर व अन्य निर्माण ध्वस्त किए। तभी कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। रामस्वरूप के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए मंडल की ओर से थाना खो नागोरियान में शिकायत दी गई है।

थानाधिकारी बोले- मामले की जांच जारी

खो नागोरियान थानाप्रभारी ओमप्रकाश मातवा ने बताया कि मंडल की ओर से अब तक थाने में कोई शिकायत नहीं आई है। वहीं, दूसरे पक्ष ने साक्ष्य पेश किए हैं। उसके आधार पर जांच की जाएगी।

ये भी पढ़ें

Elevated Road: जयपुर में यहां जल्द शुरू होगा एलिवेटेड रोड का काम, 4.5KM की दूरी सिर्फ 9 मिनट में होगी तय
जयपुर
Elevated Road in Jaipur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Feb 2026 08:38 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर न्यूज: 70 करोड़ की भूमि से कब्जा हटाने गई राजस्थान आवासन मंडल टीम पर पथराव, कर्मचारी का सिर फूटा

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Muhana Mandi : थोक मंडी में आज टमाटर-मटर और फूल गोभी सस्ते, बारीक मिर्च हो रही महंगी

जयपुर

पति, पत्नी, वो और... 'हनीमून मर्डर'! राजस्थान में इस खौफनाक दास्तां का The End, जानें A to Z कहानी 

Rajasthan Crime news
जयपुर

Ayurvedic Excellence Center: जयपुर में तैयार हुआ दुनिया का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर, नकली दवाओं पर लगेगी लगाम

Ayurvedic Excellence Center
जयपुर

PM Kusum Yojana: किसानों को दिन में बिजली…राजस्थान को कम्पोनेंट-C में 46.64 करोड़ की मंजूरी

पीएम-कुसुम योजना: किसानों को दिन में मिलेगी बिजली, फोटो मेटा एआइ
जयपुर

राजस्थान में ये नया क्राइम पसार रहा पांव, पुलिस को जारी करनी पड़ गई एडवाइज़री 

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.