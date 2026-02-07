जयपुर न्यूज: 70 करोड़ की भूमि से कब्जा हटाने गई राजस्थान आवासन मंडल टीम पर पथराव, कर्मचारी का सिर फूटा

इंदिरा गांधी नगर सेक्टर एक में दो माह से निर्माण कार्य चल रहा था। मंडल ने नोटिस भी जारी किए, लेकिन निर्माणकर्ता रामस्वरूप सैनी ने कार्य जारी रखा। टीम ने जब पिलर व अन्य निर्माण ध्वस्त किए। तभी कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। रामस्वरूप के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए मंडल की ओर से थाना खो नागोरियान में शिकायत दी गई है।