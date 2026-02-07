जयपुर की ‘लेडी सिंघम’ कविता शर्मा फिर सुर्खियों में; 10,000 का चालान काटने पर वकीलों का हंगामा

जानकारी में आया है कि सर्विस लेन से कालवाड़ रोड़ पर आते समय सीआई कविता शर्मा ने अन्य वाहनों के साथ वकील सोनिया गिल की कार रोककर रॉन्ग साइड से आने के लिए टोका। गिल ने सीआइ से कहा, हाइवे नियमों के तहत सर्विस लेन पर दोनों तरफ के वाहन चल सकते हैं। उन्होंने हाईकोर्ट में केस लगे होने का हवाला देकर कहा कि समय पर कोर्ट पहुंचना हैं, जिस पर कहासुनी हो गई। गिल का आरोप है कि इसके बाद सीआई जबरन उसे कालवाड़ पुलिस चौकी ले गई, जहां लाइसेंस और आरसी दिखाने के बावजूद लाइसेंस नहीं होने और कार की नंबर प्लेट सही नहीं होने का 5-5 हजार रुपए का चालान काट दिया।