Monsoon Miss Onset IMD:अरब सागर में अटका मानसून 4 दिन बाद पहुंचेगा केरल EL NINO Effect

Monsoon Stuck in Arabian Sea : दक्षिण-पश्चिम मानसून अरब सागर में अटक गया है। अभी तक यह केरल के तट पर नहीं पहुंचा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने बताया कि अभी मानसून के केरल पहुंचने में 3 से चार दिन का समय लग सकता है। इससे पहले मौसम विभाग ने मानसून के 4 जून को केरल पहुंचने की संभावना जतायी थी। मानसून आमतौर पर 1 जून को केरल में दस्तक देता है। मौसम विज्ञानियों का अनुमान है कि दिल्ली-एनसीआर में 30 जून के आसपास मानसून दस्तक देगा।



मौसम विभाग ने बताया कि फिलहाल दक्षिण अरब सागर के ऊपर पछुआ हवाओं के बढऩे से परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं। मानसून लक्षद्वीप और दक्षिण अरब सागर के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा है। सोमवार को स्थिति साफ हो जाएगी। राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई है।





A cyclonic circulation is likely to develop over Southeast Arabian Sea around 05th June. Under its influence a Low Pressure Area is likely to form over the same region during subsequent 48 hours.

