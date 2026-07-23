घटाओं की लुकाछिपी से मौसम हुआ सुहाना, बारिश ने बढ़ाई रौनक

राजमहल. कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में बुधवार को सुबह से शाम तक बादलों की लुकाछिपी का दौर चलता रहा। इस दौरान कहीं तेज तो कहीं रिमझिम बारिश हुई, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया। बारिश से किसानों के चेहरों पर राहत दिखाई दी, वहीं बीसलपुर पहाड़ी और वन क्षेत्र में सुहावने मौसम का आनंद लेने के लिए लोगों की आवाजाही बढ़ गई। कई परिवारों और युवाओं ने प्राकृतिक वादियों के बीच पिकनिक का आनंद उठाया।



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राजमहल. बीसलपुर पहाड़ी क्षेत्र में छाई काली घटाएं, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया।