मां योजना की कर डाली सर्जरी, नवजातों पर संकट

जानकारी के मुताबिक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट काफी पहले तैयार कर दी। लेकिन इसके सुझावों पर भी अमल नहीं किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां हर साल करीब 16 लाख नवजात जन्म लेते हैं। एसआरएस के अनुसार राज्य की नवजात मृत्यु दर अभी भी चिंता का विषय है। ऐसे में नवजात देखभाल जैसी जीवन रक्षक और गंभीर चिकित्सा सेवा को सेकंडरी स्तर पर सीमित करना जमीनी सच्चाई से सीधा टकराव है। विशेषज्ञों के अनुसार नवजात देखभाल स्वभाव से ही टर्सरी स्तर की सेवा है, जिसमें एनआईसीयू, वेंटिलेटर और उच्च विशेषज्ञता की जरूरत होती है।