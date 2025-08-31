काम की गुणवत्ता से सांसद-विधायक भी नाराज, 185 से ज्यादा शिकायतें मिली

राज्य में भले ही सरकार बदले डेढ़ वर्ष से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार व वित्तीय अनियमितताओं से नहीं उभर पा रहा है। मिशन के तहत निर्माणाधीन हजारों करोड़ की छोटी-बड़ी पेयजल परियोजनाओं की (ओटीएमपी-स्पेशल प्रोजेक्ट) गुणवत्ता को लेकर प्रदेश के सांसद व विधायक संतुष्ट नहीं है और वे लगातार विभाग के उच्च अधिकारियों को शिकायतें दे रहे हैं। पेयजल परियोजनाओं में गुणवत्ता को लेकर 140 शिकायतें विभाग के आला अफसरों को मिली हैं। बडी़ पेयजल परियोजनाओं से जुडी़ 40 शिकायतों की तो जांच भी पूरी हो चुकी है, लेकिन कार्रवाई का इंतजार है।