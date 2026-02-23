MSP: राजस्थान में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद 10 मार्च से शुरू, ₹2585 प्रति क्विंटल मिलेगी किसानों को कीमत

Agriculture Scheme: जयपुर। किसानों को उनकी उपज का उचित दाम दिलाने के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) मंडल कार्यालय की ओर से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद अभियान 10 मार्च से शुरू किया जाएगा। मंडल प्रबंधक हरगिलास मीणा ने बताया कि इस वर्ष किसानों को गेहूं का समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्रति क्विंटल दिया जाएगा, जिससे उन्हें बाजार की उतार-चढ़ाव भरी कीमतों से राहत मिलेगी।