जयपुर। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक मंडी में आज अरबी के भाव और गिर गए। आज थोक मंडी में अरबी 12 से 14 रुपए किलो के बीच बिकी। वहीं टमाटर के भाव आज भी स्थिर रहे। मंडी में आज टमाटर 40 से 48 रुपए के बीच बिका। वहीं अन्य स​ब्जियों के भाव स्थिर रहे। आज मंडी में ​भिंडी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, नींबू और कद्दू के भाव स्थिर रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज आलू के दाम नीचे रहे तो प्याज के दाम थोड़े चढ़ते हुए दिखाई दिए। मंडी में आज आलू 5 से 12 रुपए तो प्याज के दाम 10 से 21 रुपए के बीच रहे। वहीं लहसुन के भाव आज नीचे रहे। मंडी में आज लहसुन के दाम 25 से 75 रुपए के बीच बोले गए। आज मंडी में स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।