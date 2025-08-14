- मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज भिंडी, नींबू, तुरई और कद्दू के भाव स्थिर रहे
जयपुर। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक मंडी में आज अरबी के भाव और गिर गए। आज थोक मंडी में अरबी 12 से 14 रुपए किलो के बीच बिकी। वहीं टमाटर के भाव आज भी स्थिर रहे। मंडी में आज टमाटर 40 से 48 रुपए के बीच बिका। वहीं अन्य सब्जियों के भाव स्थिर रहे। आज मंडी में भिंडी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, नींबू और कद्दू के भाव स्थिर रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज आलू के दाम नीचे रहे तो प्याज के दाम थोड़े चढ़ते हुए दिखाई दिए। मंडी में आज आलू 5 से 12 रुपए तो प्याज के दाम 10 से 21 रुपए के बीच रहे। वहीं लहसुन के भाव आज नीचे रहे। मंडी में आज लहसुन के दाम 25 से 75 रुपए के बीच बोले गए। आज मंडी में सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 40 से 48 रुपए
मिर्ची 25 से 35 रुपए
बारीक मिर्च 50 से 60 रुपए
फूल गोभी 30 से 38 रुपए
पत्ता गोभी 18 से 20 रुपए
करेला 35 से 40 रुपए
शिमला मिर्च 38 से 45 रुपए
नींबू 25 से 35 रुपए
लोकी 18 से 25 रुपए
भिंडी 17 से 20 रुपए
अदरक 40 से 75 रुपए
ग्वार फली 45 से 60 रुपए
बैंगन 15 से 30 रुपए
कद्दू 7 से 8 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 12 से 16 रुपए
तुरई 20 से 30 रुपए
अरबी 12 से 14 रुपए
टिंडा 45 से 70 रुपए
कैरी 45 से 50 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ, मुहाना टर्मिनल मार्केट
-------------------------------------------------------
प्याज के दाम चढ़े
आलू 5 से 12 रुपए
प्याज लोकल 10 से 14 रुपए
प्याज एमपी 13 से 16 रुपए
प्याज नासिक 17 से 21 रुपए
लहसुन 25 से 75 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर