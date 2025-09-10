जयपुर। राजधानी जयपुर में आज मौसम साफ रहा, सवेरे धूप ​खिली। इससे जयपुर ​िस्थत प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना मंडी में आज स​ब्जियों के भावों में अच्छा-खासा इजाफा देखने को मिला। स​ब्जियां महंगी बिकती नजर आई। आज मंडी में ​​शिमला मिर्च के दामों और इजाफा हुआ। आज ​शिमला मिर्च थोक मंडी में 65 से 70 रुपए के बीच बिकी। वहीं फूल गोभी भी महंगी बिकी। मंडी में आज फूल गोभी के दाम 25 से 45 रुपए के बीच बिकी। ​भिंडी के दामों में काफी इजाफा देखने को मिला। आज थोक मंडी में ​​भिंडी के दाम भी 40 से 50 रुपए के बीच बोले गए। टमाटर भी आज हल्का चढ़ता हुआ नजर आया। आज मंडी में टमाटर के दाम 20 से 25 रुपए के बीच बिका। अन्य स​ब्जियों के दामों में भी आज इजाफा देखने को मिला। दूसरी ओर मुहाना मंडी ​िस्थत आलू प्याज मंडी में भी आज आलू के दाम थोड़ चढ़ते हुए दिखाई दिए। आज मंडी में आलू 8 से 14 रुपए के बीच बिका तो प्याज के दाम आज 10 से 18 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दाम आज ​िस्थर रहे। आज मंडी में लहसुन के दाम 25 से 75 रुपए के बीच बोले गए। आज मुहाना मंडी में स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।