Muhana Mandi : शिमला मिर्च फिर होने लगी महंगी, टमाटर के दाम स्थिर, आलू-प्याज हो रहे सस्ते

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना में आज ​शिमला मिर्च के दाम चढ़ते हुए दिखाई दिए। मंडी में आज​​शिमला मिर्च के दाम 45 से 65 रुपए तक बोले गए। वहीं टमाटर के दाम आज ​स्थिर रहे। आज मंडी में टमाटर 20 से 28 रुपए के बीच बिका। वहीं हरी मिर्ची भी आज 20 से 35 रुपए के बीच बिकी। अन्य स​ब्जियों जैसे ​भिंडी, अरबी, लॉकी, कद्दू, फूल गोभी, पत्ता गोभी, करेला और बैंगन के दाम आज ​स्थिर रहे। दूसरी ओर मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में भाव आज भी स्थिर रहे। मंडी में आज आलू 6 से 12 रुपए किलो तो प्याज के दाम आज 10 से 19 रुपए के बीच रहे। लहसुन तो लंबे समय से स्थिर चल रहा है। आज मंडी में लहसुन के दाम 30 से 80 रुपए के बीच बोले गए। मुहाना मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।