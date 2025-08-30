Muhana Mandi : शिमला मिर्च फिर होने लगी महंगी, टमाटर के दाम स्थिर, आलू-प्याज हो रहे सस्ते

- मुहाना थोक सब्जी मंडी में अन्य सब्जियों के दामों गिरावट
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना में आज शिमला मिर्च के दाम चढ़ते हुए दिखाई दिए। मंडी में आजशिमला मिर्च के दाम 45 से 65 रुपए तक बोले गए। वहीं टमाटर के दाम आज स्थिर रहे। आज मंडी में टमाटर 20 से 28 रुपए के बीच बिका। वहीं हरी मिर्ची भी आज 20 से 35 रुपए के बीच बिकी। अन्य सब्जियों जैसे भिंडी, अरबी, लॉकी, कद्दू, फूल गोभी, पत्ता गोभी, करेला और बैंगन के दाम आज स्थिर रहे। दूसरी ओर मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में भाव आज भी स्थिर रहे। मंडी में आज आलू 6 से 12 रुपए किलो तो प्याज के दाम आज 10 से 19 रुपए के बीच रहे। लहसुन तो लंबे समय से स्थिर चल रहा है। आज मंडी में लहसुन के दाम 30 से 80 रुपए के बीच बोले गए। मुहाना मंडी में आज सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 20 से 28 रुपए
मिर्ची 20 से 25 रुपए
बारीक मिर्च 30 से 35 रुपए
फूल गोभी 30 से 40 रुपए
पत्ता गोभी 15 से 20 रुपए
करेला 20 से 30 रुपए
शिमला मिर्च 45 से 65 रुपए
नींबू 25 से 35 रुपए
लोकी 25 से 35 रुपए
भिंडी 17 से 25 रुपए
अदरक 45 से 75 रुपए
ग्वार फली 40 से 50 रुपए
बैंगन 15 से 20 रुपए
कद्दू 7 से 8 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 15 से 22 रुपए
तुरई 35 से 40 रुपए
अरबी 18 से 24 रुपए
टिंडा 40 से 50 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
------------------------------------
आलू हो रहा सस्ता
आलू 6 से 12 रुपए
प्याज लोकल 10 से 13 रुपए
प्याज एमपी 13 से 16 रुपए
प्याज नासिक 16 से 19 रुपए
लहसुन 30 से 80 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ