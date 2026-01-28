प्रगतिशील किसान सिखाएंगे कृषि उत्पादन बढ़ाने की तकनीक के गुर

जयपुर। प्रगतिशील किसान हर जिले में किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने की तकनीक के गुर सिखाएंगे। इसके लिए हर जिले में किसानों को उन्नत व वैज्ञानिक खेती अपनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये प्रशिक्षण शिविर अब नियमित रूप से लगेंगे। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल ने बुधवार को पंत कृषि भवन में कृषि व उद्यानिकी विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को यह निर्देश दिए है।
प्रगतिशील किसानों के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम से किसान फसल चक्र के अनुरूप उन्नत किस्मों के चयन, फसल प्रबंधन तथा खाद-बीज के संतुलित उपयोग की तकनीकों को अपनाकर उत्पादन और आय बढ़ा सकें। कृषि मंत्री ने किसानों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय जन शिकायत निवारण बैठक के नियमित आयोजन के निर्देश दिए। साथ ही बजट घोषणाओं के तहत प्रदेश में स्थापित किए जा रहे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अनुसंधान व नवाचार को प्रोत्साहित करने पर बल दिया, ताकि किसानों को कृषि में नवीन तकनीकों की जानकारी मिल सके। बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बूंद-बूंद एवं फव्वारा सिंचाई, ग्रीनहाउस, शैडनेट एवं पॉलीहाउस से संबंधित अनुदान योजनाओं की भी समीक्षा की।
बैठक में मंत्री ने कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना जल्द करने के निर्देश दिए। ये सेंटर लघु व सीमान्त किसानों के लिए ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, थ्रेशर सहित आधुनिक कृषि यंत्रों उपलब्ध करा रहे हैं। बैठक में प्रमुख सचिव मंजू राजपाल ने अधिकारियों को किसानों के हित से जुड़े निर्णयों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
