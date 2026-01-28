28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

प्रगतिशील किसान सिखाएंगे कृषि उत्पादन बढ़ाने की तकनीक के गुर

जयपुर। प्रगतिशील किसान हर जिले में किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने की तकनीक के गुर सिखाएंगे। इसके लिए हर जिले में किसानों को उन्नत व वैज्ञानिक खेती अपनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये प्रशिक्षण शिविर अब नियमित रूप से लगेंगे। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल ने बुधवार को पंत कृषि भवन में कृषि व उद्यानिकी विभाग [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Girraj Prasad Sharma

Jan 28, 2026

जयपुर। प्रगतिशील किसान हर जिले में किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने की तकनीक के गुर सिखाएंगे। इसके लिए हर जिले में किसानों को उन्नत व वैज्ञानिक खेती अपनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये प्रशिक्षण शिविर अब नियमित रूप से लगेंगे। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल ने बुधवार को पंत कृषि भवन में कृषि व उद्यानिकी विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को यह निर्देश दिए है।

प्रगतिशील किसानों के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम से किसान फसल चक्र के अनुरूप उन्नत किस्मों के चयन, फसल प्रबंधन तथा खाद-बीज के संतुलित उपयोग की तकनीकों को अपनाकर उत्पादन और आय बढ़ा सकें। कृषि मंत्री ने किसानों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय जन शिकायत निवारण बैठक के नियमित आयोजन के निर्देश दिए। साथ ही बजट घोषणाओं के तहत प्रदेश में स्थापित किए जा रहे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अनुसंधान व नवाचार को प्रोत्साहित करने पर बल दिया, ताकि किसानों को कृषि में नवीन तकनीकों की जानकारी मिल सके। बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बूंद-बूंद एवं फव्वारा सिंचाई, ग्रीनहाउस, शैडनेट एवं पॉलीहाउस से संबंधित अनुदान योजनाओं की भी समीक्षा की।

कस्टम हायरिंग सेंटर की जल्द हो स्थापना

बैठक में मंत्री ने कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना जल्द करने के निर्देश दिए। ये सेंटर लघु व सीमान्त किसानों के लिए ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, थ्रेशर सहित आधुनिक कृषि यंत्रों उपलब्ध करा रहे हैं। बैठक में प्रमुख सचिव मंजू राजपाल ने अधिकारियों को किसानों के हित से जुड़े निर्णयों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Jan 2026 08:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / प्रगतिशील किसान सिखाएंगे कृषि उत्पादन बढ़ाने की तकनीक के गुर

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

फार्मासिस्ट संवर्ग का जॉब चार्ट जारी, बन सकेंगे डिप्टी डायरेक्टर

Rajasthan All Path Labs New Update Medical and Health Department issued a Big Order
जयपुर

अब यातायात नियम तोड़ा तो चालान का जुर्माना जमा करवाना पड़ेगा, नहीं तो होगा वाहन जब्त

Jaipur Traffic system changed today a special traffic arrangement will be implemented and some routes may be made one-way
जयपुर

Aerospace Policy: राजस्थान बनेगा एयरोस्पेस-डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, नई नीति से निवेश को मिलेगी रफ्तार

जयपुर

स्वास्थ्य भवन पहुंचे मुख्य सचिव…बोले..रंग रोगन साफ सफाई करवाओ

जयपुर

राजस्थान में अब बड़े पैमाने पर युद्धक सामग्री का होगा निर्माण, भजनलाल सरकार ने तैयार किया बड़ा प्लान

Bhajanlal Sharma
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.