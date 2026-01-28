प्रगतिशील किसान सिखाएंगे कृषि उत्पादन बढ़ाने की तकनीक के गुर

प्रगतिशील किसानों के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम से किसान फसल चक्र के अनुरूप उन्नत किस्मों के चयन, फसल प्रबंधन तथा खाद-बीज के संतुलित उपयोग की तकनीकों को अपनाकर उत्पादन और आय बढ़ा सकें। कृषि मंत्री ने किसानों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय जन शिकायत निवारण बैठक के नियमित आयोजन के निर्देश दिए। साथ ही बजट घोषणाओं के तहत प्रदेश में स्थापित किए जा रहे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अनुसंधान व नवाचार को प्रोत्साहित करने पर बल दिया, ताकि किसानों को कृषि में नवीन तकनीकों की जानकारी मिल सके। बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बूंद-बूंद एवं फव्वारा सिंचाई, ग्रीनहाउस, शैडनेट एवं पॉलीहाउस से संबंधित अनुदान योजनाओं की भी समीक्षा की।