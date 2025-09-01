जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी मुहाना स​ब्जी मंडी में बारिश की वजह से स​ब्जियों की आवक घट गई है। इस कारण स​ब्जियां थोड़ी महंगी हो रही हैं। इसका असर खुदरा बाजार पर भी दिखाई देने लगा है। खुले बाजार में स​ब्जियों के दाम चढ़ गए हैं। आज मंडी में अरबी के दाम चढ़े दिखाई दिए। आज मंडी में अरबी 24 से 26 रुपए तक बिकी तो तुरई भी महंगी बिकी। तुरई के दाम आज 35 से 40 रुपए के बीच बोले गए। टमाटर के दाम भी आज चढ़े हुए दिखाई दिए। आज मंडी में टमाटर 22 से 30 रुपए के बीच बिका। इनके अलावा अदरक, ग्वार फली, लॉकी, ​शिमला मिर्च और बारीक हरी मिर्ची भी महंगी बिकी। शेष स​ब्जियों के दाम स्थिर दिखाई दिए। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज भी आलू-प्याज और लहसुन के दाम स्थिर रहे। आज थोक मंडी में आलू 6 से 12 रुपए तो प्याज के दाम आज 10 से 18 रुपए के बीच बिका। वहीं लहसुन के दाम आज 30 से 80 रुपए के बीच बोले गए। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के दाम इस प्रकार रहे।