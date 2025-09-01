- मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज कई सब्जियां महंगी बिकी
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी मुहाना सब्जी मंडी में बारिश की वजह से सब्जियों की आवक घट गई है। इस कारण सब्जियां थोड़ी महंगी हो रही हैं। इसका असर खुदरा बाजार पर भी दिखाई देने लगा है। खुले बाजार में सब्जियों के दाम चढ़ गए हैं। आज मंडी में अरबी के दाम चढ़े दिखाई दिए। आज मंडी में अरबी 24 से 26 रुपए तक बिकी तो तुरई भी महंगी बिकी। तुरई के दाम आज 35 से 40 रुपए के बीच बोले गए। टमाटर के दाम भी आज चढ़े हुए दिखाई दिए। आज मंडी में टमाटर 22 से 30 रुपए के बीच बिका। इनके अलावा अदरक, ग्वार फली, लॉकी, शिमला मिर्च और बारीक हरी मिर्ची भी महंगी बिकी। शेष सब्जियों के दाम स्थिर दिखाई दिए। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज भी आलू-प्याज और लहसुन के दाम स्थिर रहे। आज थोक मंडी में आलू 6 से 12 रुपए तो प्याज के दाम आज 10 से 18 रुपए के बीच बिका। वहीं लहसुन के दाम आज 30 से 80 रुपए के बीच बोले गए। मुहाना थोक मंडी में आज सब्जियों के दाम इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 22 से 30 रुपए
मिर्ची 15 से 25 रुपए
बारीक मिर्च 30 से 32 रुपए
फूल गोभी 15 से 30 रुपए
पत्ता गोभी 15 से 18 रुपए
करेला 25 से 30 रुपए
शिमला मिर्च 45 से 65 रुपए
नींबू 25 से 35 रुपए
लोकी 25 से 30 रुपए
भिंडी 15 से 20 रुपए
अदरक 40 से 78 रुपए
ग्वार फली 40 से 50 रुपए
बैंगन 15 से 20 रुपए
कद्दू 10 से 12 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 25 से 30 रुपए
तुरई 35 से 40 रुपए
अरबी 24 से 26 रुपए
टिंडा 40 से 50 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
प्याज हो रहा सस्ता
आलू 6 से 12 रुपए
प्याज लोकल 10 से 13 रुपए
प्याज एमपी 13 से 16 रुपए
प्याज नासिक 16 से 18 रुपए
लहसुन 30 से 80 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ