Muhana Mandi : थोक मंडी में आज हरी मिर्च व शिमला मिर्च महंगी, गोभी-टमाटर के दाम भी चढ़े

जयपुर। राजधानी जयपुर ​स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आजकल स​ब्जियों के भावों में महंगाई का तड़का लगा हुआ है। जानकारी के अनुसार, मंडी में स​ब्जियों की आवक घटने से ऐसा हो रहा है। आज थोक मंडी में हरी मिर्ची, ​शिमला मिर्ची, फूल गोभी और टमाटर के भाव ऊपर रहे। आज मंडी में हरी मिर्ची के दाम 30 से 62 रुपए के बीच रहे तो ​शिमला मिर्च भी महंगी​ बिकी। आज ​शिमला मिर्च के भाव 65 से 70 रुपए के बीच बोले गए। वहीं थोक मंडी में आज अन्य स​ब्जियां भी महंगी बिकीं। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज प्याज के दामों में और गिरावट देखी गई। आज प्याज के भाव मंडी में 5 से 15 रुपए के बीच बोले गए। वहीं आलू के भाव इस 7 से 13 रुपए तो लहसुन के दाम आज मंडी 20 से 75 रुपए के बीच बोले गए। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।