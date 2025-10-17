Muhana Mandi : थोक मंडी में आज हरी मिर्च व शिमला मिर्च महंगी, गोभी-टमाटर के दाम भी चढ़े

- मुहाना थोक सब्जी मंडी में सब्जियों के दामों में इजाफा
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आजकल सब्जियों के भावों में महंगाई का तड़का लगा हुआ है। जानकारी के अनुसार, मंडी में सब्जियों की आवक घटने से ऐसा हो रहा है। आज थोक मंडी में हरी मिर्ची, शिमला मिर्ची, फूल गोभी और टमाटर के भाव ऊपर रहे। आज मंडी में हरी मिर्ची के दाम 30 से 62 रुपए के बीच रहे तो शिमला मिर्च भी महंगी बिकी। आज शिमला मिर्च के भाव 65 से 70 रुपए के बीच बोले गए। वहीं थोक मंडी में आज अन्य सब्जियां भी महंगी बिकीं। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज प्याज के दामों में और गिरावट देखी गई। आज प्याज के भाव मंडी में 5 से 15 रुपए के बीच बोले गए। वहीं आलू के भाव इस 7 से 13 रुपए तो लहसुन के दाम आज मंडी 20 से 75 रुपए के बीच बोले गए। मुहाना थोक मंडी में आज सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड से 20 रुपए 27
मिर्ची 30 से 35 रुपए
बारीक मिर्च 55 से 62 रुपए
फूल गोभी 40 से 50 रुपए
पत्ता गोभी 18 से 22 रुपए
करेला 45 से 55 रुपए
शिमला मिर्च 65 से 70 रुपए
नींबू 20 से 24 रुपए
लोकी 20 से 30 रुपए
भिंडी 40 से 50 रुपए
अदरक 57 से 58 रुपए
ग्वार फली 70 से 80 रुपए
बैंगन 20 से 35 रुपए
कद्दू 14 से 16 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 30 से 35 रुपए
तुरई 30 से 40 रुपए
अरबी 16 से 20 रुपए
टिंडा 35 से 60 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ, मुहाना टर्मिनल मार्केट
----------------------------------------
प्याज हुआ और सस्ता
आलू 7 से 13 रुपए
प्याज लोकल+एमपी 5 से 12 रुपए
प्याज नासिक पुराना 12 से 14 रुपए
प्याज नासिक नया 12 से 15 रुपए
लहसुन 20 से 75 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग