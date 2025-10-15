Muhana Mandi : हरी मिर्ची महंगी होकर और हुई तीखी, फूल गोभी-​भिंडी के दाम भी चढ़े, नींबू हुआ सस्ते

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भावों में इजाफा होता दिखाई दिया। आज थोक मंडी में हरी मिर्ची के दाम ऊंचे बोले गए। आज थोक मंडी में हरी मिर्ची के दाम 45 से 55 रुपए के बीच रहे। वहीं फूल गोभी भी महंगी बिक रही है। आज फूल गोभी के दाम भी 55 से 60 रुपए के बीच रहे। ​​​भिंडी भी महंगी बिकी। आज ​भिंडी के दाम 40 से 50 रुपए के बीच रहे। अन्य स​ब्जियों के दामों में आज बढ़ोतरी देखी गई। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज भी आलू-प्याज के दाम सामान्य रहे। आज थोक मंडी में आज के दाम 7 से 13 रुपए के बीच रहे तो प्याज के दाम भी 7 से 17 रुपए के बीच बिकी। वहीं आज लहसुन के दामों में थोड़ा इजाफा दिखाई दिया। आज थोक मंडी में लहसुन के दाम 20 से 75 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।