Muhana Mandi : हरी मिर्ची महंगी होकर और हुई तीखी, फूल गोभी-​भिंडी के दाम भी चढ़े, नींबू हुआ सस्ते

- प्रदेश की सब्जी मंडी में सब्जियों की आवक घटने से दामों में इजाफा
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भावों में इजाफा होता दिखाई दिया। आज थोक मंडी में हरी मिर्ची के दाम ऊंचे बोले गए। आज थोक मंडी में हरी मिर्ची के दाम 45 से 55 रुपए के बीच रहे। वहीं फूल गोभी भी महंगी बिक रही है। आज फूल गोभी के दाम भी 55 से 60 रुपए के बीच रहे। भिंडी भी महंगी बिकी। आज भिंडी के दाम 40 से 50 रुपए के बीच रहे। अन्य सब्जियों के दामों में आज बढ़ोतरी देखी गई। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज भी आलू-प्याज के दाम सामान्य रहे। आज थोक मंडी में आज के दाम 7 से 13 रुपए के बीच रहे तो प्याज के दाम भी 7 से 17 रुपए के बीच बिकी। वहीं आज लहसुन के दामों में थोड़ा इजाफा दिखाई दिया। आज थोक मंडी में लहसुन के दाम 20 से 75 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक मंडी में आज सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड से 18 रुपए 25
मिर्ची 45 से 55 रुपए
बारीक मिर्च 50 से 55 रुपए
फूल गोभी 55 से 60 रुपए
पत्ता गोभी 18 से 23 रुपए
करेला 35 से 45 रुपए
शिमला मिर्च 65 से 70 रुपए
नींबू 18 से 24 रुपए
लोकी 20 से 25 रुपए
भिंडी 40 से 50 रुपए
अदरक 52 से 55 रुपए
ग्वार फली 70 से 80 रुपए
बैंगन 16 से 30 रुपए
कद्दू 12 से 14 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 30 से 35 रुपए
तुरई 18 से 28 रुपए
अरबी 18 से 20 रुपए
टिंडा 35 से 60 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
---------------------------------------
आलू हो रहा सस्ता
आलू 7 से 13 रुपए
प्याज लोकल+एमपी 7 से 12 रुपए
प्याज नासिक पुराना 13 से 16 रुपए
प्याज नासिक नया 14 से 17 रुपए
लहसुन 20 से 75 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
