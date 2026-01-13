13 जनवरी 2026,

मंगलवार

जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में आज भिंडी-बारीक हरी मिर्ची बिकी महंगी, आलू-प्याज के दामों में गिरावट

राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज ​भिंडी और बारीक हरी मिर्ची महंगी बिकीं। ​भिंडी के दाम आज 60 से 75 रुपए प्रति किलो बिकी तो बारीक हरी मिर्ची भी आज 58 से 60 रुपए प्रति किलो बिकी।

जयपुर

image

Murari

Jan 13, 2026

- मुहाना थोक मंडी में टमाटर सहित अन्य स​ब्जियां हो रही सस्ती

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज ​भिंडी और बारीक हरी मिर्ची महंगी बिकीं। ​भिंडी के दाम आज 60 से 75 रुपए प्रति किलो बिकी तो बारीक हरी मिर्ची भी आज 58 से 60 रुपए प्रति किलो बिकी। इनके अलावा फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, नींबू, ​शिमला मिर्च, बैंगन, लॉकी, गाजर व मूली के दामों में गिरावट रही। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज गिरावट का माहौल रहा। आज मंडी में आलू, प्याज व लहसुन के दामों में गिरावट देखी गई। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।

मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव

टमाटर हाइब्रिड 23 से 25 रुपए

टमाटर देसी 14 से 18 रुपए

मटर 20 से 22 रुपए

मिर्ची 30 से 40 रुपए

बारीक मिर्च 58 से के 60 रुपए

फूल गोभी 6 से 10 रुपए

पत्ता गोभी 7 से 8 रुपए

करेला 45 से 48 रुपए

शिमला मिर्च 22 से 24 रुपए

नींबू 19 से 22 रुपए

लोकी 20 से 21 रुपए

भिंडी 60 से 75 रुपए

अदरक 52 रुपए 54

ग्वार फली 100 से 110 रुपए

बैंगन 10 से 20 रुपए

कद्दू 7 से 9 रुपए

खीरा पॉलीहाउस 30 से 32 रुपए

टिंडा 12 से 14 रुपए

गाजर 10 से 14 रुपए

मूली 7 से 8 रुपए

- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ

-------------------------------------

आलू हो रहा सस्ता

आलू नया 5 से 7 रुपए

आलू पुराना 2 से 6 रुपए

प्याज 10 से 20 रुपए

लहसुन 40 से 100 रुपए

- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर

जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में आज भिंडी-बारीक हरी मिर्ची बिकी महंगी, आलू-प्याज के दामों में गिरावट

