Muhana Mandi : थोक मंडी में आज भिंडी-बारीक हरी मिर्ची बिकी महंगी, आलू-प्याज के दामों में गिरावट

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज ​भिंडी और बारीक हरी मिर्ची महंगी बिकीं। ​भिंडी के दाम आज 60 से 75 रुपए प्रति किलो बिकी तो बारीक हरी मिर्ची भी आज 58 से 60 रुपए प्रति किलो बिकी। इनके अलावा फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, नींबू, ​शिमला मिर्च, बैंगन, लॉकी, गाजर व मूली के दामों में गिरावट रही। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज गिरावट का माहौल रहा। आज मंडी में आलू, प्याज व लहसुन के दामों में गिरावट देखी गई। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।