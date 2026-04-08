Muhana Mandi : थोक मंडी में नींबू, हरी मटर और ​भिंडी बिकी महंगी, आलू के दामों में गिरावट

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज नींबू के दामों में इजाफा देखने को मिला। आज नींबू थोक में 130 से 135 रुपए तक बिका। वहीं हरी मटर के दामों में इजाफा दिखाई दिया। आज हरी मटर 55 से 60 रुपए के बीच बिकी। इनके अलावा आज ​भिंडी भी महंगी बिकी। ​भिंडी के दाम आज 30 से 50 रुपए के बीच रहे। वहीं आज थोक मंडी में ​शिमला मिर्च के भावों में गिरावट देखने को मिली। आज ​शिमला मिर्च थोक मंडी में 12 से 16 रुपए के बीच बिकी। इनके अलावा टमाटर देसी व हाइब्रिड, हरी मिर्ची, फूल गोभी, पत्ता गोभी, करेला, लॉकी, बैंगन, कद्दू, टिंडा और तुरई के दाम आज यथावत रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज आलू के दामों में गिरावट देखने को मिली। आज थोक मंडी में आलू के दाम 4 से 7 रुपए के बीच रहे। वहीं प्याज के दाम आज 7 से 15 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दाम आज यथावत रहे। आज थोक मंडी में लहसुन 25 से 100 रुपए के बीच बिका। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।