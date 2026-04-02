Muhana Mandi : थोक मंडी में आज नींबू, कैरी व ​भिंडी बिकी महंगी, आलू-प्याज हो रहे सस्ते

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज नींबू और कैरी महंगे बिके। आज नींबू के दाम थोक मंडी में 110 से 115 रुपए के बीच बोले गए। वहीं कैरी के दाम भी आज थोक में 40 से 48 रुपए के बीच बोले गए। इनके अलावा ​भिंडी के दाम आज भी महंगे रहे। आज ​भिंडी के दाम भी 35 से 50 रुपए के बीच रहे। वहीं आज बारीक हरी मिर्ची के दामों में और गिरावट आई। आज बारीक हरी मिर्ची के दाम 25 से 28 रुपए के बीच रहे। वहीं मोटी हरी मिर्ची के दाम आज 10 से 18 रुपए के बीच रहे। वहीं टमाटर भी इन दिनों सस्ता बिक रहा है। आज मंडी में हाइब्रिड टमाटर थोक में 12 से 14 रुपए के बीच तो देसी टमाटर के दाम आज 6 से 10 रुपए के बीच रहे। इनके अलावा अन्य स​ब्जियों फूल गोभी, पत्ता गोभी, मटर, करेला ​शिमला मिर्च, ग्वार फली, बैंगन, कद्दू,​ खीरा, गाजर और टिंडा के दाम आज सामान्य बने रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज भी आलू-प्याज के दाम नीचे रहे। आज थोक मंडी में आलू के दाम 4 से 8 रुपए के बीच तो प्याज के दाम 7 से 16 रुपए के बीच रहे। आज थोक मंडी में लहसुन महंगा बिका। आज लहसुन के दाम 25 से 110 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के दाम इस प्रकार रहे।