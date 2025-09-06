Muhana Mandi : थोक मंडी में आज भिंडी और ​शिमला मिर्च हुई महंगी, फूल गोभी-नींबू हो रहे सस्ते

जयपुर। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना सब्जी मंडी में आज स​ब्जियो के भाव नरम-गर्म दिखाई दिए। आज जहां ​भिंडी के दाम चढ़ते हुए दिखाई दिए। आज थोक मंडी में ​भिंडी के दाम 30 से 40 रुपए के बीच बोले गए। वहीं ​शिमल मिर्च भी महंगी बिकी। आज मंडी में ​शिमला मिर्च के दाम 55 से 60 रुपए के बीच बोले गए। अन्य स​ब्जियों में फूल गोभी, पत्ता गोभी, हरी मिर्ची, टमाटर, बैंगन, कद्दू, नींबू, तुरई और अरबी के दाम सामान्य रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज आलू के दाम थोड़े ऊपर दिखाई दिए। आज थोक मंडी में आलू के दाम 9 से 14 रुपए के बीच बोले गए। प्याज के दाम आज स्थिर रहे। आज प्याज के दाम 10 से 18 रुपए के बीच बोले गए। लहसुन आज भी सस्ता रहा। आज लहसुन के दाम 25 से 75 रुपए के बीच बोले गए। आज मुहाना मंडी में स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।