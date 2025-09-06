Muhana Mandi : थोक मंडी में आज भिंडी और ​शिमला मिर्च हुई महंगी, फूल गोभी-नींबू हो रहे सस्ते

- मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भाव रहे नरम-गर्म
जयपुर। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना सब्जी मंडी में आज सब्जियो के भाव नरम-गर्म दिखाई दिए। आज जहां भिंडी के दाम चढ़ते हुए दिखाई दिए। आज थोक मंडी में भिंडी के दाम 30 से 40 रुपए के बीच बोले गए। वहीं शिमल मिर्च भी महंगी बिकी। आज मंडी में शिमला मिर्च के दाम 55 से 60 रुपए के बीच बोले गए। अन्य सब्जियों में फूल गोभी, पत्ता गोभी, हरी मिर्ची, टमाटर, बैंगन, कद्दू, नींबू, तुरई और अरबी के दाम सामान्य रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज आलू के दाम थोड़े ऊपर दिखाई दिए। आज थोक मंडी में आलू के दाम 9 से 14 रुपए के बीच बोले गए। प्याज के दाम आज स्थिर रहे। आज प्याज के दाम 10 से 18 रुपए के बीच बोले गए। लहसुन आज भी सस्ता रहा। आज लहसुन के दाम 25 से 75 रुपए के बीच बोले गए। आज मुहाना मंडी में सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 20 से 28 रुपए
मिर्ची 15 से 18 रुपए
बारीक मिर्च 20 से 25 रुपए
फूल गोभी 12 से 25 रुपए
पत्ता गोभी 15 से 16 रुपए
करेला 23 से 32 रुपए
शिमला मिर्च 55 से 60 रुपए
नींबू 20 से 25 रुपए
लोकी 22 से 25 रुपए
भिंडी 30 से 40 रुपए
अदरक 35 से 70 रुपए
ग्वार फली 25 से 40 रुपए
बैंगन 15 से 30 रुपए
कद्दू 10 से 13 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 25 से 35 रुपए
तुरई 30 से 32 रुपए
अरबी 24 से 26 रुपए
टिंडा 40 से 50 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
आलू के दामों में बढ़ोतरी
आलू 9 से 14 रुपए
प्याज लोकल 10 से 13 रुपए
प्याज एमपी 13 से 15 रुपए
प्याज नासिक 16 से 18 रुपए
लहसुन 25 से 75 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ